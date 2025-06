Sud-Soudan: Le conflit au pays a déraciné plus de 165 000 personnes en trois mois

Addis-Abeba — Plus de 165 000 personnes ont fui les tensions et le conflit croissants au Soudan du Sud au cours des trois derniers mois pour trouver refuge à l'intérieur du pays et au-delà des frontières, a déclaré mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

« Le Soudan du Sud ne peut se permettre une nouvelle crise. Le plus jeune pays du monde a accueilli plus d'un million de personnes ayant fui la guerre en cours au Soudan, tandis que des millions de ses citoyens continuent de se relever d'années de conflit et de crise chez eux », a exprimé Mamadou Dian Balde, directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs, dans un communiqué.

L'instabilité politique et la montée des hostilités entre groupes armés depuis fin février ont provoqué de nouveaux affrontements, notamment dans l'État du Haut-Nil, mais aussi dans d'autres zones sensibles, dévastant des vies et endommageant les services essentiels.

L'agence des Nations Unies a indiqué que quelque 100 000 personnes cherchant refuge dans les pays voisins, tels que la République démocratique du Congo (RDC), l'Éthiopie, le Soudan et l'Ouganda, ont cité l'insécurité, les violences intercommunautaires et la détérioration des conditions humanitaires comme principales raisons de leur fuite.

Selon le HCR, l'accès humanitaire à environ 65 000 personnes nouvellement déplacées à l'intérieur du pays dans les communautés touchées reste considérablement limité en raison des combats et des restrictions de mouvement dans l'État du Haut-Nil et dans d'autres régions.

L'aide humanitaire, dont le besoin est criant, notamment en médicaments et en soins de santé pour faire face à l'augmentation des cas de choléra, est interrompue, a-t-il indiqué, soulignant que les pluies imminentes risquent d'aggraver la situation, les inondations rendant les transports difficiles et coûteux.

Le HCR a indiqué avoir besoin de 36 millions de dollars pour venir en aide à près de 343 000 personnes déplacées à l'intérieur du Soudan du Sud et aux réfugiés arrivant dans les pays voisins au cours des six prochains mois.

Le Soudan du Sud demeure l'une des plus importantes crises de déplacement de la région, avec plus de 2,3 millions de Sud-Soudanais réfugiés en RDC, en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et au Soudan, a indiqué le HCR.