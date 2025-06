Algérie: Le ministère de l'Environnement présente le plan national d'adaptation aux changements climatiques

Alger — Le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie a présenté, mardi, le plan national d'adaptation aux changements climatiques, à même de construire un système de planification efficace pour renforcer la résilience de l'Algérie face aux défis environnementaux.

La cérémonie de présentation du plan s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) à Alger, en présence de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, de représentants des secteurs concernés, et de la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Natasha Van Rijn.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Djilali a souligné que ce plan "traduit une forte volonté politique de protéger le pays et le citoyen des risques climatiques", ajoutant qu'il se veut un outil décisionnel et de planification stratégique pour l'Algérie permettant la conception de plans d'adaptation locale et sectorielle.

Ce plan permettra également de créer un système de suivi et d'évaluation à tous les niveaux, notamment en vue de mesurer l'impact des projets traitant des questions liées au changement climatique et à l'adaptation à l'échelle nationale, a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, le ministre de l'Hydraulique a affirmé que les changements climatiques et leurs conséquences négatives avaient révélé inefficacité des anciens modèles de prévision, lesquels ont montré leurs limites face à ces phénomènes, d'où la nécessité de recourir à de nouveaux modèles actualisés et adaptés aux nouvelles données.

M. Derbal a, à cet égard, indiqué que le plan d'adaptation reposait sur des options durables afin d'assurer l'accès à l'eau, dont le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées, outre la garantie du principe d'équilibre régional de l'accès à l'eau.

De son côté, Mme Van Rijn s'est félicitée de la coordination gouvernementale notable dans l'élaboration de ce plan, soulignant le soutien apporté par le PNUD à l'échelle mondiale, aux efforts visant à renforcer la protection et la résilience face aux effets des changements climatiques, à garantir un développement durable et à protéger les ressources naturelles.

Le Plan national d'adaptation aux changements climatiques est le fruit d'un projet de coopération entre l'Algérie et le PNUD, financé à hauteur de 2,6 millions USD par le Fonds vert pour le climat.

Ce projet vise à traduire les engagements de l'Algérie dans les conventions internationales, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la diversité biologique (CDB), sous forme de politiques nationales concrètes.

A travers ce Plan d'adaptation, le projet tend à renforcer la gouvernance de la planification et la coordination institutionnelle, à produire une base de données pour concevoir des solutions d'adaptation à fort impact, à inciter la participation du secteur privé à l'effort d'adaptation, et à mobiliser des ressources financières pour renforcer la résilience.

Parallèlement à la présentation du Plan national d'adaptation aux changements climatiques, une session de formation a été organisée au profit des journalistes sous le thème : "Communication et climat : le rôle des médias dans la sensibilisation aux enjeux climatiques et les techniques de communication efficace".

La session de formation a porté sur le rôle des médias dans la diffusion de la conscience environnementale et climatique et les moyens de vulgariser le discours scientifique et de le présenter au grand public, ainsi que les techniques de communication efficace autour des questions d'adaptation au climat.

A ce propos, Mme Djilali a qualifié les médias de "pilier fondamental dans la lutte contre les effets des changements climatiques et dans la formation d'une compréhension collective capable d'orienter la société vers un changement positif et un comportement éco-responsable, à travers l'instauration d'un journalisme climatique spécialisé".