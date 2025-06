Algérie: Le groupe Sonarem compte lancer de grands projets avec des partenaires étrangers

Alger — Le groupe Sonarem compte lancer de grands projets miniers avec des partenaires étrangers dans le but de valoriser les ressources minières, a indiqué le PDG du groupe, Belkacem Soltani.

Dans une déclaration à l'APS en marge d'une conférence sur le secteur minier et la diversification économique, organisé lundi, M. Soltani a précisé que le groupe travaillait en collaboration avec des sociétés omanaises, chinoises, turques et canadiennes sur des projets miniers qui seront bientôt concrétisés pour renforcer la contribution du secteur à la création de la richesse et d'emplois.

Le secteur minier, qui enregistre des indicateurs positifs, constitue l'un des principaux piliers de la diversification économique, a souligné le responsable, insistant sur l'importance de la valorisation des ressources naturelles à travers la transformation industrielle et l'amélioration de la gouvernance. Selon lui, les partenariats internationaux sont essentiels dans cette démarche.

La feuille de route du groupe repose sur le développement de l'industrie minière, la valorisation des ressources via la transformation industrielle, l'amélioration de la gouvernance et la formation de ressources humaines qualifiées, a-t-il expliqué.

Rappelant qu'il n'était plus possible d'exporter des matières premières à l'état brut conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le PDG de Sonarem a souligné que la priorité était désormais accordée à la transformation industrielle locale des matières premières en produits industrialisés que l'Algérie importait par le passé.

A l'ouverture de la rencontre, M. Soltani a indiqué que le groupe prônait une vision stratégique ambitieuse basée sur l'innovation et la proactivité pour assurer la pérennité de ses activités et renforcer sa position en tant que principal fournisseur des matières premières, réaffirmant son engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale.

De son côté, le président du Centre algérien de la prospective économique, du développement des investissements et de l'entrepreneuriat (ACEFIDE), Akram Zidi, a mis en avant l'importance de la valorisation des ressources minières pour la réduction de la facture d'importation et l'augmentation la valeur des exportations hors hydrocarbures, appelant à la nécessité d'avoir des entreprises capables de dynamiser le secteur minier.

Saluant les grands projets miniers en cours de réalisation dans nombre de wilayas pour soutenir le développement local, il a estimé que le projet de loi sur les activités minières imprimera une forte impulsion au secteur.

Lors de la conférence, un mémorandum de coopération a été signé entre la filiale Sonarem-Formation et le Centre algérien de la prospective économique, du développement des investissements et de l'entrepreneuriat, pour le renforcement de la participation des jeunes aux projets miniers, l'échange d'informations économiques et l'organisation d'activités conjointes en lien avec le secteur.

La rencontre qui a été sanctionnée par une série de recommandations, parmi lesquelles l'adoption d'une approche stratégique pour le développement du secteur minier, basée sur la valorisation des ressources naturelles, les investissements étrangers dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, le renforcement de l'industrie de transformation et l'amélioration des infrastructures.

Les participants ont également appelé, dans leurs recommandations, à impliquer les PME et le secteur de l'enseignement supérieur dans l'accompagnement de la dynamique du secteur par la formation et l'encadrement, à mettre en place un système national d'informations minières et à élaborer une stratégie d'exportation durable, tout en saluant les progrès réalisés dans la réforme du cadre juridique régissant les activités minières.