Algérie: Arkab reçoit des membres de l'APN représentant la wilaya de Relizane

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, mardi, des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant la circonscription électorale de la wilaya de Relizane, avec lesquels il a évoqué nombre de préoccupations relatives au secteur dans cette wilaya, ainsi que les voies de leur traitement, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre avec les députés, à savoir Mme Chouachi Aicha ainsi que MM. Mazari Bouziane et Salem Kaddour, à laquelle ont pris part des cadres du ministère, a porté essentiellement sur le raccordement énergétique (électricité et gaz) des zones non raccordées, l'élargissement du réseau électrique et son renforcement par des transformateurs pour pallier les problèmes de perturbations et de coupures, particulièrement durant la saison estivale, outre l'examen de l'état des projets de développement inscrits au niveau de la wilaya, notamment dans le secteur des mines, précise-t-on de même source.

Apportant des précisions concernant les différentes préoccupations soulevées, M. Arkab a souligné que toutes les propositions seront prises en compte et prises en charge dans le cadre d'une étude minutieuse et de dispositions opérationnelles, insistant sur l'impératif de finaliser les projets en cours dans les délais impartis, tout en accélérant la cadence de réalisation, notamment en ce qui concerne les projets de transport et de distribution de l'électricité, lit-on dans le communiqué.

Dans ce contexte, le ministre a appelé à procéder à une évaluation globale de la situation de l'approvisionnement en électricité dans la wilaya de Relizane, et à oeuvrer à éliminer définitivement le problème de perturbations, particulièrement durant les périodes à forte demande en énergie, conclut la même source.