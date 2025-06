Afrique: Algérie-Rwanda - Accord sur la dynamisation de la coopération bilatérale et convergence de vues sur les questions d'intérêt commun

Alger — Le premier jour de la visite officielle du président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, en Algérie, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été marqué par un accord sur la nécessaire dynamisation de la coopération bilatérale et une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun.

Dans une déclaration conjointe à la presse, le président de la République a qualifié la visite du président rwandais de "précieuse opportunité" ayant permis d'avoir de "riches entretiens" au cours desquels il a été convenu de la "nécessité de dynamiser et d'étendre la coopération", précisant que leurs échanges ont porté sur "les domaines de coopération politique, sécuritaire, économique et culturelle et la mise en place de mécanismes pour promouvoir les échanges commerciaux, dont le Conseil d'affaires algéro-rwandais, l'organisation de rencontres périodiques entre opérateurs économiques des deux pays et la participation aux foires à vocation économique".

Le président de la République a également mis en avant "la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales, ainsi que leur attachement au principe de règlement pacifique des conflits et leur rejet des ingérences étrangères dans les affaires du continent africain".

A cet égard, les deux parties ont souligné "leur soutien au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination à travers un référendum libre, régulier et juste, conformément aux décisions de la légalité internationale", ainsi que "la nécessité de mettre fin immédiatement à l'agression contre le peuple palestinien et de garantir l'acheminement des aides humanitaires dans les plus brefs délais, outre le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods comme capitale".

Pour sa part, le président rwandais a qualifié ses entretiens avec le président de la République de "constructifs" et fondés sur une "amitié solide et enracinée entre les deux pays", saluant "la coopération étroite entre les deux pays dans les fora internationaux, où ils se soutiennent mutuellement sur les questions régionales et internationales".

Il a également mis en exergue l'importance des accords et mémorandums d'entente signés entre les deux pays à l'occasion de cette visite, affirmant qu'ils "ouvriront de nouvelles perspectives pour l'avenir de la coopération bilatérale".

En effet, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés dans les secteurs des télécommunications, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'économie numérique, de la promotion de l'investissement, de l'industrie pharmaceutique, de la formation professionnelle et de la police.

Des accords ont également été signés entre les deux pays dans les secteurs de la communication, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'innovation, ainsi qu'en matière de transport aérien, de coopération judiciaire d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Auparavant, le président de la République avait réservé, au siège de la Présidence de la République, un accueil à son homologue rwandais, avant de s'entretenir avec lui, en tête-à-tête. Les entretiens ont ensuite été élargis aux membres des délégations des deux pays.

Toujours au siège de la Présidence de la République, les membres des délégations des deux pays ont eu des entretiens bilatéraux.

Ainsi, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, s'est entretenu avec le ministre rwandais de la Défense, M. Juvenal Marizamunda.

De son côté, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Olivier Nduhungirehe.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, s'est, quant à lui, entretenu avec la ministre rwandaise des Technologies de l'information et de la communication et de l'Innovation, Mme Paula Ingabire, tandis que le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache, s'est entretenu avec le PDG du Rwanda Development Board, M. Jean-Guy Afrika.

Dans le cadre de sa visite en Algérie, le président rwandais a visité l'Ecole nationale supérieure d'intelligence artificielle (ENSIA) et a marqué une halte au niveau la salle de données du groupe Sonatrach, l'une des compagnies nationales accueillant des étudiants en intelligence artificielle.

Il a également visité une exposition sur des centres de recherche algériens et s'est enquis des principaux projets d'innovation portés par les étudiants.