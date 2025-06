Tunisie: Les solutions dans tous les domaines doivent être globales et inclusives (Kais Saied)

Tunis — Le président de la République, Kais Saied, qui s'est réuni, mardi, au palais de Carthage, avec les ministres des affaires sociales, Issam El Ahmar, et des technologies de la communication, Sofiane Hmissi, a décidé que le projet de décret relatif à l'interdiction de la sous-traitance inclura la dissolution de la société des services de télécommunications et l'affectation de ses employés, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le Chef de l'Etat a, également, décidé d'intégrer les employés recrutés dans le cadre de ce type de contrats dans les derniers lieux d'affectation où ils ont commencé leur travail auprès des parties bénéficiaires, selon leurs statuts et conformément aux dispositions de la dernière révision du Code du travail.

Le président de la République a souligné qu'il oeuvre pour que le projet de loi relatif à l'interdiction de la sous-traitance dans le secteur public soit un texte qui rompe définitivement, comme cela à été le cas après la récente révision du Code du travail, avec cette forme d' esclavage déguisée sous forme de fausse légitimité.

L'objectif recherché, précise encore Saied, est de la remplacer par une véritable légitimité légale fondée sur le respect de la dignité humaine.

Le président de la République a également affirmé que lorsqu'un agent se sent en situation de stabilité, libéré de l'injustice et que des perspectives s'ouvrent devant lui, il s'approprie l'institution dans laquelle il travaille, fournit davantage d'efforts et de production, et sa relation avec cette institution change complètement.

Le Chef de l'État a également évoqué le fait que quiconque exerce des pressions sur les travailleurs ou tente de contourner la loi pour les priver de leurs droits ne restera pas à l'abri de la responsabilité juridique. et d'ajouter qu'une fois promulguées par l'Etat, les lois doivent être appliquées, et quiconque les enfreint doit en assumer les conséquences, conformément à la loi.

Le président de la République a expliqué que l'objectif n'est pas de victimiser qui que ce soit, mais plutôt de mettre un terme définitif à l'injustice et aux abus, car lorsque la justice prévaut et que la stabilité est atteinte, la richesse s'accroît et tout le monde bénéficie de ses produits.