Cameroun: Fin du TPS pour le pays - Washington invoque une amélioration des conditions

L'administration Trump a annoncé la suppression du statut de protection temporaire (TPS) pour les ressortissants camerounais à compter du 3 août 2025. Cette décision, officialisée mardi par un avis gouvernemental, se fonde sur l'argument d'une "amélioration significative des conditions" dans le pays. Kristi Noem, secrétaire à la sécurité intérieure, a justifié cette mesure en affirmant que le Cameroun "ne répond plus aux critères de désignation TPS" après des consultations interagences et une analyse approfondie de la situation.

Ce programme avait offert un refuge légal à des milliers de migrants camerounais depuis 2020, permettant leur résidence et travail aux États-Unis face aux conflits dans les régions anglophones et à l'insécurité généralisée. Le département de la Sécurité intérieure précise que les bénéficiaires disposent désormais de 18 mois pour régulariser leur statut ou quitter le territoire américain.

La position américaine s'appuie sur une évaluation positive de l'évolution sécuritaire et politique au Cameroun. Les autorités évoquent notamment une réduction des violences dans les zones de crise et des progrès dans le dialogue national.

Cette décision suscite toutefois de vives inquiétudes parmi les défenseurs des droits des réfugiés. Des organisations comme Human Rights Watch contestent vigoureusement l'idée d'une normalisation, soulignant la persistance d'enlèvements et de violences communautaires dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays. Le US Committee for Refugees and Immigrants met en garde contre les risques humains et logistiques d'un retour massif forcé.

Le débat migratoire américain connaît ainsi un nouveau chapitre, avec près de 12 000 personnes directement concernées par cette mesure. Ces individus se retrouvent confrontés à un dilemme complexe : tenter d'obtenir un autre visa ou préparer un retour dans un pays où le taux de chômage atteint des niveaux alarmants.

Cette annonce intervient à un moment politique sensible, alors que le Cameroun s'engage dans une période électorale décisive. L'évolution de la situation nationale pourrait influencer les futures politiques d'asile internationales.