Afrique: Annonce de l'Arrivée de la Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine pour les Législatives du 5 juin 2025 en République du Burundi

À l'invitation du Gouvernement de la République du Burundi, le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA), Son Excellence Monsieur (SEM.) Mahamoud Ali Youssouf, a dépêché sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité (CAPPS) de l'Union Africaine (UA), SEM. l'Ambassadeur Bankole ADEOYE, une Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine (MOEUA) pour y observer le déroulement des législatives du 05 juin 2025.

La Mission est conduite par SEM. Vincent Meriton, ancien Vice - Président de la République des Seychelles. Elle compte 30 observateurs de court Terme (OCT) issus de la diversité géographique du continent: d'un Ambassadeur Africain accrédité auprès de l'UA à Addis Abeba, d'un Parlementaire du Parlement Panafricain, de Responsables des Organes de Gestion des Elections (OGE), de Membres d'Organisations de la Société Civile (OSC), des médias et des institutions académiques africaines. Ils sont originaires des États membres suivants: Afrique du Sud, Benin, Cameroun, Congo, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Ghana, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Seychelles,Tanzanie, Tchad, Tunisie et Zimbabwe. La Mission séjournera au Burundi du 30 mai au 9 juin 2025.

Conformément à son mandat et aux prescriptions internationales, continentales, régionales et nationales relatives à l'observation des processus électoraux, la Mission tient compte des constats empiriques objectifs, impartiaux et crédibles de ses OCT ainsi que de ses échanges avec les parties prenantes internes et externes.

La Mission fera sa déclaration préliminaire le 7 juin 2025 à l'hôtel Club du Lac Tanganyika, à Bujumbura. Elle portera sur ses diagnostics crédibles et neutres assortis de recommandations pertinentes visant la consolidation de la démocratie pluraliste, l'État de Droit et la transparence des scrutins.

La Mission souhaite que le processus électoral en cours continue de se dérouler dans la paix et le fair-play nécessaires à la préservation de la stabilité nationale consubstantielle à tout développement durable.

La Mission est établie à l'hôtel Club du Lac Tanganyika, Bujumbura. Son secrétariat est joignable au numéro suivant: +257 64191080.

Fait à Bujumbura, le 3 juin 2025

Pour la Mission,

SEM. Vincent Meriton

Chef de la Mission

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Karine Kakasi Siaba, Coordinatrice a.i de l'Unité Démocratie et Élections

