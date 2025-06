Cote d'Ivoire: Jean Sansan Kambilé (Ministre de la justice) « Avec le TPI d'Abobo, la justice est plus proche des citoyens »

Cette nouvelle infrastructure judiciaire marque une étape majeure dans le renforcement de l'État de droit en Côte d'Ivoire.

Le paysage judiciaire ivoirien s'est enrichi d'un nouvel édifice majeur avec l'inauguration officielle, ce lundi, du Tribunal de Première Instance d'Abobo. La cérémonie solennelle, présidée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a rassemblé plusieurs personnalités politiques et administratives, dont Madame Kandia Camara, Présidente du Sénat et Maire de la commune d'Abobo.

Dans son allocution, le ministre a exprimé la « profonde gratitude » de son département à l'ensemble des parties prenantes ayant contribué à la concrétisation de ce projet. Il a notamment salué la vision éclairée du Président de la République, Alassane Ouattara, qui impulse, selon lui, une dynamique réformatrice forte pour bâtir une justice moderne, crédible et accessible à tous.

Lancé initialement en 1997, le projet du tribunal d'Abobo a connu une évolution significative. Prévu à l'origine pour abriter deux bâtiments sur 5 150 m², il a été révisé et renforcé grâce aux contributions des magistrats et des techniciens du ministère de la Construction. Le complexe, désormais étendu à 14 448 m², comprend quatre bâtiments modernes dotés d'infrastructures de pointe.

Le nouveau tribunal offre une capacité fonctionnelle impressionnante : 167 bureaux, dont 114 pour les magistrats, six salles d'audience modernes, un greffe informatisé, une bibliothèque, des salles d'archives, une médiathèque, des infirmeries, des restaurants, des espaces réservés aux avocats et aux forces de sécurité, ainsi que huit cellules de détention.

« Ce tribunal incarne notre volonté de rapprocher la justice des justiciables, d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire et de renforcer les performances de notre appareil judiciaire », a affirmé le ministre, qui a également salué le travail des entreprises nationales engagées dans la réalisation de cette infrastructure, ainsi que la mobilisation des équipes du ministère de la Justice et du ministère des Finances.

Avec l'ouverture récente des tribunaux de San-Pedro et de Bingerville, celui d'Abobo porte à 41 le nombre de Tribunaux de Première Instance opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Son ressort couvre les communes d'Abobo, Anyama et Alépé, des zones fortement peuplées et en pleine croissance démographique, justifiant pleinement la création d'une juridiction autonome.

Le ministre a conclu son discours en appelant les magistrats, greffiers, auxiliaires de justice et personnels administratifs à faire fonctionner ce tribunal avec « célérité, compétence, intégrité et humanité ». Il a également réaffirmé son engagement à poursuivre la modernisation de la justice ivoirienne, à travers des investissements coordonnés dans les infrastructures et les ressources humaines.