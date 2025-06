Afrique: CAN Féminine 2024 - Le profil de la République Démocratique du Congo

Comment l'équipe s'est qualifiée

La RD Congo a obtenu sa qualification pour la CAN Féminine 2024 en éliminant la Guinée équatoriale au second tour des éliminatoires. Après un match nul 1-1 à l'aller à Malabo, les Léopards dames se sont imposées 2-1 au retour à Kinshasa, validant ainsi leur billet pour la phase finale au Maroc.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

La RDC participe à sa troisième phase finale de la CAN féminine CAF TotalEnergies, après celles de 1998 et 2006. Lors de l'édition 1998, les Léopards dames ont réalisé leur meilleure performance en décrochant la troisième place.

🐆 1️⃣2️⃣ ans après, la RDC se qualifie pour la CAN féminine 🔜 🇲🇦 Félicitations aux Léopards dames 🇨🇩#Congo #CANF2024 pic.twitter.com/PGoqk1dwQh-- LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) December 5, 2023

Les joueuses à suivre

Merveille KanjingaSurnommée le "Cyborg", la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain s'est imposée comme l'un des talents les plus prometteurs du continent. Formée au TP Mazembe, elle séduit par sa puissance, sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur. Redoutable dans les un-contre-un, Merveille Kanjinga combine explosivité et sang-froid devant le but. Son transfert au PSG en 2025 confirme son ascension fulgurante et fait d'elle l'une des figures de proue de la RDC pour cette CAN.

Fideline Ngoy

Gardienne du Tout Puissant Mazembe, elle apporte solidité et sérénité à la défense congolaise. Son sens du placement, sa lecture du jeu et son expérience du haut niveau avec l'un des clubs les plus structurés du pays font d'elle une pièce essentielle de l'effectif pour cette CAN 2024.

La sélectionneur : Hervé Happy

D'origine camerounaise, Hervé Happy est un technicien expérimenté, actuellement conseiller technique à la Fédération Française de Football, détaché à la Ligue de Paris. Ancien joueur passé par le centre de formation de Toulouse, il a ensuite évolué en National. Il a également exercé comme professeur d'EPS dans les Antilles françaises.

Son parcours d'entraîneur s'étend sur une quinzaine d'années, notamment en sports-études et à la tête d'équipes seniors ayant participé aux compétitions Concacaf U15 et U20. Il a également collaboré avec les cellules de recrutement de l'Olympique de Marseille et de Montpellier, en France. En poste à la FFF depuis dix ans, Hervé Happy aura pour mission de relancer la sélection féminine congolaise, qui fait son retour à la Coupe d'Afrique des Nations après plusieurs éditions manquées.

Ambitions et analyse du groupe

Versée dans le Groupe A aux côtés du Maroc, du Sénégal et de la Zambie, la RD Cong aborde cette CAN avec l'ambition de franchir enfin le cap de la phase de groupes. Dans une poule très relevée, les Léopards dames auront besoin de solidité défensive, de réalisme offensif et d'une vraie cohésion pour espérer créer la surprise. Sous l'impulsion de Lamia Boumehdi, la sélection rêve de retrouver le niveau qui lui avait permis de décrocher le bronze en 1998 et de s'inviter à nouveau parmi les grandes nations du continent.