Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Des notables alertent sur la recrudescence des actes criminels à Inkisi

Des notables de la cité d'Inkisi, située en territoire de Madimba au Kongo-Central, tirent la sonnette d'alarme face à la dégradation de la sécurité, marquée par une recrudescence d'actes criminels tels que des agressions armées, des vols à main armée, des braquages et d'autres actes de vandalisme ciblant les civils.

Dans une correspondance adressée mardi 3 juin au gouverneur de province, Grace Kilolo, ils soulignent que cette situation grandissante plonge la population dans un état de panique et de peur, l'empêchant de vaquer paisiblement à ses occupations quotidiennes. Cette insécurité compromet également le bon déroulement des activités socio-économiques dans la région.

Le dernier incident en date remonte au dimanche 1er juin, lorsque des bandits urbains surnommés « Américain » et « Chopicho » se sont affrontés en plein jour dans un marché à coups de pierres et d'armes blanches. Pris de panique, les vendeurs ont abandonné leurs marchandises pour se mettre à l'abri. A leur retour, le marché avait été entièrement pillé et saccagé par ces malfaiteurs.

Face à cette crise sécuritaire, les notables, représentés par Nestor Mandiangu Makita du territoire de Madimba, demandent aux autorités provinciales de renforcer la présence policière et militaire dans les zones sensibles d'Inkisi. Ils appellent également à doter les services de sécurité locaux de moyens logistiques adaptés et à initier un dialogue avec les communautés pour une collaboration efficace. Par ailleurs, ils recommandent la mise en place de programmes d'encadrement et de réinsertion destinés aux jeunes désoeuvrés de la région.