Egypte: Anselmo Fabiano à la fin de sa mission au pays - « Pèlerin dans le silence du désert et au contact d'une culture si différente et fascinante »

Le Caire — « Je me sens privilégié d'avoir découvert un visage si différent de l'Église, en partageant quelques moments avec mes frères musulmans. Une occasion précieuse pour vivre une expérience missionnaire avec l'Église copte d'Égypte ».

Anselmo Fabiano est un jeune homme qui a vécu deux ans en mission avant de rentrer en Italie pour terminer ses études de théologie à Padoue, en vue de devenir prêtre.

« Pèlerin dans le silence du désert, parmi des monastères très anciens, des minarets qui touchent le ciel et une culture si différente et fascinante. Les difficultés n'ont certainement pas manqué, la mission est aussi faite d'imprévus et de difficultés, d'expériences inimaginables, souligne-t-il. Et c'est précisément pour cela que je dis encore plus, merci à Dieu de m'avoir protégé et accompagné même dans les moments difficiles, en me faisant sentir et toucher sa présence vivante dans ma vie. »

« Je garde dans mon coeur les personnes que j'ai rencontrées, les nombreux moments de vie partagés lors des visites aux familles, des célébrations liturgiques, dans la foi et l'amitié reçue et donnée. Mon quotidien a été imprégné d'humanité et de relations qui m'ont donné la grâce de toucher du doigt la foi et l'amour pour le Seigneur de ce peuple. »

« Ces derniers jours, j'ai renouvelé mon « oui » au Seigneur dans la Société des Missions Africaines, promettant de donner ma vie à l'annonce de l'Évangile aux nations et en particulier en Afrique. Ce fut un moment intense de prière et de fête dans la simplicité et la joie de la foi de ce peuple. Avec ce « oui », une nouvelle étape de mon cheminement vers le sacerdoce commence. »

« C'est le moment des adieux, des souvenirs, des sourires et des embrassades avant de rentrer en Italie, conclut Anselmo. Mon coeur est rempli de gratitude pour ces années de vie missionnaire, pour les nombreuses rencontres et les nombreuses expériences vécues sur cette terre ».