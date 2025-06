Cameroun: Comment Cimencam consolide sa place de leader dans le secteur de la cimenterie au pays

Une cérémonie de remise des médailles aux personnels a eu lieu, grandeur nature, le 30 Mai 2025, à Douala capitale économique du Cameroun. Elle visait à célébrer l'engagement et la loyauté de son personnel d'une entreprise en plein essor dans un univers fortement concurrentiel.

Ils étaient au total, 97 récipiendaires pour 42 médailles en argent, 42 médailles en vermeil, 13 médailles en or. Des distinctions qui viennent récompenser l'engagement, la fidélité et la contribution exemplaire des employés au développement de l'entreprise et de l'industrie cimentière au Cameroun.

A l'occasion, Le ministre du travail et la sécurité sociale Grégoire Owona qui présidait la cérémonie, a planté le décor « vous êtes dans un secteur fortement concurrentiel » et s'est félicité d'une entreprise qui évolue et se développe dans l'espace et le temps.

A l'usine de Bonaberi Douala sortie des fonts baptismaux il y a plus de 60 ans sont venues s'ajouter les usines de Nomayos dans la périphérie de Yaoundé et celle de Figuil dans la Région du Nord Cameroun.

Dans Cette dynamique de développement de la Cimenterie, Cimencam a mis un point d'honneur sur le capital humain et la responsabilité sociétale pour une entreprise qui se veut tournée vers son avenir.

L'occasion était donnée pour le Directeur général, devant les récipiendaires leurs familles et des partenaires d'affaires et autres consommateurs des produits de dire que « Cimencam réaffirme son attachement à la valorisation du capital humain, pilier essentiel de sa performance durable. »

Tout cela passe par l'amélioration du cadre de travail d'une société qui se pose comme leader dans son secteur. Cela transpire dans l'engouement et l'émulation observés au cours de la cérémonie de remise des médailles, 97 distinctions qui symbolisent 10 ans, 15 ans et 25 ans de travail acharné, signe de couronnement d'une carrière bien méritée. Le ministre a d'ailleurs exhorté « les travailleurs doivent s'approprier l'Entreprise » avec engagement et professionnalisme. Le Directeur général a salué « l'engagement au travail de chacun d'entre vous apporte une contribution précieuse à l'évolution de notre entreprise »

Cimencam gravit ainsi les marches d'une entreprise qui, se réinvente en s'adaptant à l'évolution du monde moderne. Les constructions de Nomayos et Figuil, les équipements modernes acquis et les conditions de travail qui s'améliorent chaque jour davantage en témoignent.

Dans ces conditions, la production en ciment a significativement augmenté. On est passé aussi à plusieurs variétés de produits sur le marché. Faisant ainsi face à la concurrence qui se fait de plus en plus agressive.

Aussi, Dans son allocution de circonstance, le représentant des travailleurs l'a confessé à l'endroit de ses camarades « On ne pouvait pas passer autant d'années dans une entreprise si on ne se sentait pas bien » Par ses resultats de plus en plus probants et son encrage sur le marché, Cimencam reussit à faire bouger le secteur du ciment. Le Delegué du personnel s'en orgeuilli « Vous Symboliser la reussite. Vous êtes des vainqueurs, des champions, une source d'inspiration, vous etes l'avenir » Avec un air de satisfaction du Directeur General « Nous avons travaillé dur collectivement pour de meilleurs resultats »

Au finish, à l'endroit des tous les travailleurs et les medaillés, le ministre a exhorté « Le travail est la reconnaissance de la nation, la medaille est le reconnaissance du president de la Republique »