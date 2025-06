Ile Maurice: Énième renouvellement du moratoire

Le cabinet ministériel du vendredi 29 mai a décidé de prolonger le moratoire sur l'interdiction du plastique à usage unique jusqu'au 14 janvier 2026. Pour rappel, le moratoire sur l'interdiction des produits plastiques non bio- dégradables à usage unique devait initialement expirer le 15 janvier 2023. Il a ensuite été prolongé et n'a jamais été appliqué. Maintenant, le Conseil des ministres vient de le prolonger une fois encore. Les prolongements donnent un mauvais signal aux industries polluantes qui font très peu d'efforts pour adopter les alternatifs biodégradables qui existent sur le marché local.

Cette énième extension du moratoire démontre un manque de sérieux des autorités en conformité avec l'objectif global de réduire la pollution plastique et d'encourager l'utilisation de matériaux plus durables et environment-friendly. Il est grand temps de démontrer du sérieux concernant ce dossier. Les prolongations de moratoire ne feraient qu'aggraver la situation, déjà très alarmante.

Alarmante parce que le volume de déchets augmente de façon préoccupante. Effectivement, plusieurs organisations intéressées par la question de l'environnement ont maintes fois dit que la situation est effrayante et qu'il faut y prêter une attention sérieuse.

Depuis l'entrée en vigueur des Environnement Protection (Control of Single Use Plastic Products) Regulations 2020, il y a eu un manque de sérieux pour éliminer l'utilisation du plastique à usage unique et non-biodégradable. Les moratoires successifs laissent une mauvaise impression. Il faut peut-être maintenant préciser que c'est le dernier moratoire et qu'il n'y aura pas de prolongation.

Cela enverrait un signal fort et l'adaptation serait plus sérieuse. Des alternatives durables et eco-friendly sont disponibles. Il y a déjà du yaourt dans des emballages en papier sur nos rayons. De même pour la glace. La volonté est là de la part de tous les protagonistes. Il suffit de démontrer plus de sérieux. L'environnement : c'est l'affaire de tous.