Ile Maurice: Vol de son laptop et de son iPhone - Stéphane Adam maintient son droit au silence

Dans le cadre de l'enquête sur le détournement allégué de Rs 45 millions au détriment de la Mauritius Investment Corporation (MIC), l'homme d'affaires Stéphane Adam, directeur de Menlo Park Ltd, reste au centre de l'attention. Il soutient que son ordinateur portable et son iPhone, qui contiendraient des informations clés, ont été volés d'après une plainte déposée en novembre dernier. Selon les enquêteurs de l'AntiMoney Laundering Unit (AMLU), cet incident suscite des soupçons, car ces appareils pourraient contenir des données essentielles sur des transactions financières suspectes et leur accès pourrait révéler d'éventuelles preuves cruciales.

Le vol aurait eu lieu en novembre 2024, alors que les deux appareils se trouvaient dans un sac à l'intérieur de sa voiture, garée sans être verrouillée à Coromandel. Cependant, un signalement aurait été fait au poste de police de la localité et une plainte formelle enregistrée par un inspecteur de police dénommé Macca. Le vendredi 30 mai, Stéphane Adam a été entendu par les enquêteurs de l'AMLU, qui lui ont adressé près d'une cinquantaine de questions, principalement sur la disparition de ces appareils.

Toutefois, il a choisi d'exercer son droit au silence, invoquant des violations répétées de ses droits constitutionnels au cours de la procédure.

Depuis le début de l'enquête, Stéphane Adam est représenté par Me Varuna Bunwaree, Mary-Queenie Adam par Me Hervé Duval Jr, et Jeetendra Bissessur par Me Servansingh. Tous trois ont jusqu'à présent invoqué leur doit au silence. Malgré cette posture, Stéphane et Mary-Queenie Adam ont par ailleurs collaboré avec les enquêteurs en soumettant un affidavit détaillé, que l'AMLU considère comme contenant des éléments solides pour faire progresser le dossier. L'enquête se poursuit et les autorités cherchent à déterminer les flux financiers suspects et le rôle exact des différents protagonistes dans cette affaire complexe à forte portée médiatique.