Ile Maurice: «Mo pou defigir twa avek lasid», la menace devenue réalité

Deux accidents suspects, une attaque à l'acide et des années de harcèlement : une jeune femme accuse son ex-compagnon et lance un appel à la police. «Mo nepli viv. Mo pa ena lape. Mo per pou mo lavi ek pou mo tifi.»

Elle est une jeune mère d'une fillette de cinq ans et habite dans le Nord. Aujourd'hui, elle ne vit plus. Son quotidien est devenu un cauchemar après avoir été la cible d'une attaque à l'acide jeudi dernier. Blessée au visage, psychologiquement brisée, elle raconte son calvaire de plusieurs années, marqué par un harcèlement constant, des menaces de mort et des actes violents, qu'elle attribue tous à son ex-compagnon. «Li finn dir mwa, mo pou defigir twa avek lasid. Li finn fer li.»

C'était un jeudi soir. Elle rentrait du travail et venait de descendre du véhicule. Devant un van, elle a aperçu une silhouette entièrement vêtue de noir. Elle n'a pas reconnu la personne. Quelques secondes plus tard, de l'acide a été projeté sur son visage. L'agresseur a pris la fuite. «Mo'nn galoupe, mo'nn rant dan mo lakaz. Mo pa kone kisann-la finn fer sa. Mo ti pe viv dan laper. Mo ti averti lapolis.» Cette fois-ci, la déposition a été faite au poste de police de Piton.

Ce n'était pas la première alerte. Des mois auparavant, deux accidents suspects l'avaient déjà visée. «De garson finn tap ar mwa dan aksidan. Mo'nn al stasion Grand-Gaube. Zot ti dir mwa tom enn konsta a lamiab. Mo ti dir lapolis mo lavi an danze. Personn pa finn pran mwa o serye.» Le plus grave, dit-elle, est qu'après chaque incident, elle retrouvait le même schéma : surveillance, filature, menaces, manipulation numérique. Elle affirme que l'homme qui la harcèle utilise des complices, probablement payés, pour la traquer. «Partou mo ale, ena dimounn pe vey mwa. Ena dimounn vinn mo travay, filme mwa. Ena mem 58 mail finn al ar mo direkter pou fer mwa perdi mo travay.»

Un lien avec la police...

Elle allègue ouvertement que son ex profite de connexions au sein de la police pour savoir ce qui se passait dans ses dépositions. «Li konn tou mo mouvman. Li ena dimounn dan lapolis.» Elle raconte aussi un passé violent. En 2021, elle travaillait pour la compagnie de son ex, à Goodlands. Elle décrit une relation abusive, faite de coups, de menaces, de domination psychologique. «Toulezour mo ti gagn arselman. Li ti dir mwa si mo kit li, li pou touy mwa. Mo'nn resi sape. Li finn bat mwa. Mo ti gagn tro per pou fer case.»

Aujourd'hui, elle lance un appel désespéré. «Mo ti zis anvi gagn lape. Mo anvi viv. Mo demann lapolis aret li. Pa atann ki mo perdi mo lavi.» L'homme en question, un habitant de Flacq qui est un propriétaire d'usine, serait impliqué dans pas moins de deux attaques à l'acide, directement ou par intermédiaire. Pourtant, aucune arrestation n'a encore eu lieu.

Une demande a été faite au Police Press Office pour obtenir sa version sur les deux accidents signalés à Grand-Gaube. La version du chauffeur a été prise comme déposition. «Si cet individu est formellement identifié comme impliqué dans l'attaque à l'acide, l'enquête prendra une nouvelle dimension.»