Madagascar: Engagement conjoint pour un partenariat durable

La visite d'État de la présidente de la Slovénie ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre Antananarivo et Ljubljana.

La présidente de la République de Slovénie, Nataša Pirc Musar, effectue une visite d'État officielle de deux jours dans le pays, les 3 et 4 juin. Accueillie dès la soirée du lundi 2 juin à l'aéroport international d'Ivato par la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata. Cette visite marque un jalon diplomatique significatif, tant par sa portée symbolique que stratégique. C'est en effet la toute première d'un chef d'État slovène à Madagascar. Elle survient aussi après celle du président français Emmanuel Macron, marquant la deuxième visite d'un dirigeant européen en 2024.

Une rencontre diplomatique d'envergure

Le point culminant de cette visite a eu lieu hier lundi 3 juin. Avec la rencontre entre la présidente slovène et le président de la République Andry Rajoelina au palais d'État d'Iavoloha. La cérémonie a respecté les protocoles d'une visite d'État : salves de canon, honneurs militaires et hymnes nationaux. Ensuite, les deux parties ont entamé des échanges bilatéraux centrés sur le développement durable. Le développement durable a été placé au centre des discussions entre les deux parties.

Andry Rajoelina a salué l'expérience slovène dans la transition verte et les énergies renouvelables, soulignant que Madagascar ambitionne d'atteindre un mix énergétique à 80% vert grâce au solaire, à l'hydroélectricité et à l'éolien. Il a exprimé son souhait d'engager une coopération technique et technologique avec la Slovénie pour appuyer les efforts de décentralisation énergétique, notamment dans les zones rurales.

Mémorandum d'entente

La relance de la coopération bilatérale entre les deux pays était également à l'ordre du jour. À l'horizon 2026, Madagascar et la Slovénie célèbreront les 20 ans de leur relation diplomatique. A cet effet, cette visite inaugure une nouvelle ère de collaboration dans des domaines jugés prioritaires notamment la transformation agricole, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, la formation professionnelle, la santé et l'éducation. Pour officialiser cet engagement, un mémorandum d'entente a été signé à Iavoloha. Ce document prévoit des consultations politiques régulières entre les deux États. La signature a eu lieu en présence des deux chefs d'État.

Une coopération fondée sur des valeurs partagées

Dans son discours, Nataša Pirc Musar a souligné que cette visite allait au-delà du symbolique. Elle visait à jeter les bases d'un partenariat durable, mutuellement bénéfique et ancré dans des valeurs partagées. La présidente slovène a mis en avant le rôle que peuvent jouer les experts de son pays. et ce dans la protection de la biodiversité, les énergies renouvelables et la gestion durable de l'eau.

Elle a également rendu un hommage appuyé au père Pedro Opeka, figure de la solidarité à Madagascar, dont les parents sont d'origine slovène. Elle a qualifié l'Akamasoa de « phare de l'humanité », rappelant que la Slovénie est fière de soutenir son action. Aujourd'hui, les deux chefs d'État se rendront ensemble dans cette communauté pour inaugurer une école construite avec l'appui de la Slovénie.