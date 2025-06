Gabon: International open espoir - Le Club Crystal Do honore le taekwondo congolais au pays

Au terme des combats de la troisième édition de l'International open espoir qui s'est tenue le 1er juin au Gymnase du Prytanée militaire, à Libreville, au Gabon, l'un des grands et meilleurs clubs de taekwondo de Pointe-Noire a fait ses preuves en remportant quatre médailles dont trois en bronze et une en or.

Le club Crystal Do que dirige Me Rihan Adel n'a pas dérogé à son principe pendant les compétitions nationales et internationales. Celui -ci a représenté dignement la République du Congo à la troisième édition de l'International open espoir en terminant parmi les meilleurs sur le podium. Avec seulement trois athlètes en lice, les représentants du Congo ont donné le meilleur d'eux et marqué positivement leur passage dans cette compétition qui réunit les jeunes issus de plusieurs pays de la sous-région.

La délégation congolaise a été composée d'un coach, Olivier Christian Mananga, et de trois athlètes, à savoir Rosny Matadi, Audin Serge Samba et Dann Daddy Mabounda. Parmi ces jeunes certains représentent le Congo lors des compétitions internationales. La médaille d'or a été remportée par Serge Audin Samba dans la catégorie des -58kg. Par équipe, la délégation congolaise est terminée sur la troisième place du podium.

Ce club, reconnu par la Fédération congolaise de taekwondo et la Ligue départementale de Taekwondo Pointe-Noire, entend améliorer ses performances lors des prochaines occasions. Son président souhaite ainsi être soutenu par les adeptes des arts martiaux, en particulier, et par les sportifs, en général.

Il sied de noter que bien avant, la délégation a participé, le 31 mai, au stage ainsi qu'à la pesée des athlètes au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Cette compétition est une initiative de la Fédération gabonaise de taekwondo.