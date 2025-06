Gabon: Vers un système éducatif gabonais intégré, flexible et orienté vers l'emploi

À l'heure de la Cinquième République, où les chantiers de refondation nationale se multiplient, l'éducation doit devenir le socle de la transformation sociale, économique et politique du Gabon. Le diagnostic est désormais partagé : notre système éducatif, bien que doté d'un cadre juridique structurant (notamment la loi n°21/2011), souffre de rigidités structurelles, de cloisonnements entre filières et d'un faible arrimage au monde du travail.

Les filières techniques et professionnelles restent perçues comme des voies de relégation, alors même qu'elles sont stratégiques pour répondre aux besoins de l'économie nationale. Les passerelles entre les différents parcours de formation sont insuffisamment développées, et la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), bien que prévue par décret (n°0529/PR/MFPIJ du 14 octobre 2015), peine à se traduire dans les faits. Résultat : de nombreux jeunes se retrouvent piégés dans des parcours linéaires, peu adaptables, qui ne préparent ni à la reconversion ni à l'innovation.

Face à ces constats, nous plaidons pour un système intégré, souple et modulaire, où chaque apprenant - jeune ou adulte - peut construire une trajectoire de formation évolutive, avec des allers-retours possibles entre école, entreprise, formation continue et emploi. Cela suppose :

La refonte des programmes autour de compétences clés : communication, numérique, autonomie, esprit critique, savoir-être professionnel ;

La création de passerelles concrètes entre enseignement général, technique et formation professionnelle, avec reconnaissance mutuelle des acquis ;

Le développement de l'alternance école-entreprise dès le secondaire, pour une pédagogie ancrée dans le réel ;

La territorialisation de l'offre de formation, adaptée aux spécificités économiques régionales ;

L'installation d'un Conseil supérieur de l'éducation, garant de la stabilité des politiques éducatives au-delà des conjonctures ministérielles.

Par ailleurs, l'éducation ne doit pas être uniquement pensée sous l'angle utilitariste de l'employabilité. Elle doit aussi former des citoyens épanouis, critiques, ancrés dans leurs racines et ouverts au monde. Une éducation complète est celle qui intègre les finalités socio-économiques, civiques et personnelles - telles que développées dans les approches contemporaines de l'éducation holistique.

Nous ne réclamons pas une réforme de plus, mais une réorientation stratégique. La modélisation des parcours de formation, que nous proposons dans notre contribution, vise à bâtir un écosystème éducatif fluide, cohérent, équitable, et résolument tourné vers la transformation du capital humain gabonais.

L'avenir du Gabon dépendra de sa capacité à offrir à chaque citoyen non pas seulement un diplôme, mais des opportunités de formation, de reconversion, d'innovation et de dignité. Il est temps de faire de l'école gabonaise un véritable levier de souveraineté, de cohésion nationale et de développement durable.

Osons cette refondation. Osons une école du réel, de l'inclusion et de l'espoir.