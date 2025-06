Ile Maurice: Employés portuaires et syndicats réclament respect et protection

Une manifestation s'est tenue ce mercredi 4 juin devant le Parlement à Port-Louis. Employés portuaires et représentants syndicaux ont dénoncé la décision de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) de recourir à de la main-d'oeuvre étrangère, sans former au préalable le personnel local.

Les manifestants, brandissant des pancartes et scandant des slogans, ont fustigé un "manque de direction" et exigé des garanties pour la sécurité de l'emploi des Mauriciens. Ils réclament également des éclaircissements sur l'absence de programmes de formation interne, et accusent la CHCL de potentiels manquements aux lois du travail. Rama Valaydon, président de la Port Louis Harbour and Dock Workers Union, a dénoncé les manquements de la direction. Gérard Bertrand, négociateur du groupement dissident du Port Louis Maritime Employees Association, affirme faire pression sur les syndicats.

Cette mobilisation met en lumière un climat de tension croissant dans le secteur portuaire, où les travailleurs demandent plus de transparence et le respect de leurs droits fondamentaux.