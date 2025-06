Ile Maurice: Vers une digitalisation totale du renouvellement des déclarations pour les véhicules

Le gouvernement mauricien franchit une étape majeure dans sa stratégie de transformation numérique avec l'introduction du MVL Online System, un système permettant de déclarer et de renouveler en ligne la Motor Vehicle Licence (MVL ou déclaration), obligatoire pour tous les véhicules. Ce nouveau service, lancé par la National Land Transport Authority (NLTA), entrera officiellement en vigueur le 2 juillet, précédé d'un pré-lancement, hier.

Ce projet résulte d'une collaboration étroite entre le ministère des Transports terrestres, dirigé par Osman Mahomed, et celui de la Technologie, de la communication et de l'innovation, sous la houlette d'Avinash Ramtohul. Les réunions conjointes ont permis de préparer un déploiement sans heurts, avec une phase de test d'un mois pour détecter et corriger d'éventuels problèmes.

Objectifs et fonctionnement

Le MVL Online System est conçu pour être accessible via smartphone, rendant le service plus flexible et moderne. Pour l'utiliser, chaque citoyen devra posséder un compte Maupass. Actuellement, on compte environ 330 000 utilisateurs, mais ce chiffre devrait presque doubler, avec plus de 720 000 véhicules enregistrés à la NLTA.

Dès le 2 juillet, aucun paiement pour le renouvellement des MVL ne sera accepté dans les bureaux de la NLTA. Toutefois, les services postaux resteront disponibles pour accompagner les usagers qui préfèrent ou nécessitent une assistance physique.

Kamal Tezoo, responsable marketing chez Le Morne Vacations, exprime son soulagement face à l'introduction du paiement en ligne. «C'est une excellente initiative de la part du gouvernement de digitaliser ce service. Cela représente un gain de temps considérable pour nous. Nous gérons une flotte d'environ trente véhicules, et chaque année, je perdais près de 30 jours à faire la queue à la NTLA pour renouveler les MVL. Aujourd'hui, je ressens un réel soulagement.»

Cependant, il soulève aussi une inquiétude : «Je pense aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils technologiques. Le gouvernement aurait, selon moi, dû accorder davantage de temps à la sensibilisation et à la formation avant de généraliser le système. Il aurait aussi été pertinent de réaliser une enquête pour évaluer combien de personnes s'y sont réellement adaptées.»

Les avantages d'un système modernisé

L'un des bénéfices majeurs de ce système est sans conteste le gain de temps qu'il offre aux usagers. Fini les longues files d'attente et les déplacements chronophages vers les bureaux administratifs. Grâce à la dématérialisation des services, les démarches peuvent désormais être effectuées en quelques clics.

La disponibilité 24/7 constitue également un atout de taille. Plus besoin de se conformer aux horaires d'ouverture, les citoyens peuvent accéder aux services à tout moment, y compris durant les week-ends et jours fériés.

Cette digitalisation contribue à la modernisation globale des services publics, en simplifiant les procédures et en réduisant l'encombrement aux guichets physiques. En parallèle, un service d'assistance à travers la hotline de la NLTA sera disponible en permanence, garantissant ainsi un accompagnement efficace en cas de besoin.

Sur le plan de la sécurité, l'utilisation d'un système centralisé tel que Maupass permet de renforcer la confidentialité des données personnelles. La centralisation des informations assure une meilleure traçabilité et une protection accrue contre les accès non autorisés.

Les désavantages

Malgré ces nombreux avantages, cette transition numérique soulève aussi des défis importants. Le premier concerne le risque d'exclusion numérique. Les personnes âgées ou ceux peu familiarisés avec les outils informatiques, ou encore ceux qui ne savent pas lire, peuvent éprouver de sérieuses difficultés à utiliser ces services.

Une autre limite réside dans la dépendance accrue à la technologie. En cas de panne du système, l'ensemble des démarches peut se retrouver paralysé, laissant les usagers dans l'impossibilité d'accéder aux services en ligne.

De plus, il ne faut pas ignorer les problèmes d'accès aux équipements. Tous les citoyens ne disposent pas nécessairement d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une connexion internet fiable, ce qui peut accentuer les inégalités.

Enfin, toute innovation requiert une phase d'adaptation. La transition vers un nouveau mode de fonctionnement peut engendrer des erreurs, de l'hésitation, voire de la frustration au début, tant pour les usagers que pour les agents administratifs.

Un plan de communication est prévu pour informer et guider le public à travers cette transition. L'objectif est de garantir une adoption fluide et efficace du nouveau système.

Le gouvernement marque un tournant décisif vers une administration plus moderne et efficiente. Bien que des défis subsistent, notamment en matière d'inclusion numérique, les avantages à long terme en termes de gain de temps, de simplification et de confort pour les citoyens sont indéniables. C'est une avancée qui s'inscrit pleinement dans la vision d'un Maurice numérique et accessible à tous.