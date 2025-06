Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - « Il est temps d'agir ensemble »

À l'approche de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan a lancé un appel fort à la nation : « Ne laissons pas l'avenir de nos enfants être enterré sous les déchets ». Le ministre a souligné l'importance de cette journée mondiale, dont le thème cette année est axé sur la lutte contre la pollution plastique.

Cette journée vise à sensibiliser le public aux questions environnementales et à encourager les actions positives pour la protection de notre planète. Cette année, le thème est axé sur la lutte contre la pollution plastique, un fléau mondial qui menace nos éco-systèmes, notre santé et notre avenir. Le ministère de l'Environnement renouvelle son engagement à travailler avec tous les partenaires pour réduire l'usage du plastique et promouvoir des alternatives durables. Ensemble, nous pouvons faire la différence» a déclaré le ministre.

Le ministre Bhagwan a également insisté sur la nécessité de repenser notre mode de consommation. J'invite chacun à réfléchir à notre rapport à la nature. Il est temps d'agir, ensemble, pour protéger notre planète.»Parmi les initiatives en cours, le ministre a évoqué l'organisation d'un programme de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires, en collaboration avec son collègue Mahend Gungapersad, ministre de l'Education. Les enfants ont un rôle à jouer. Ils peuvent eux-mêmes expliquer à leurs parents et à leurs proches l'importance de préserver notre environnement.»

Il a également salué le travail de nettoyage réalisé sur l'île aux Bénitiers, qui sera rouvert au public le 16 juin. Cet effort de concertation est un exemple à suivre» dit-il.

Dans un cri du coeur adressé aux Mauriciens, il a lancé : Beaucoup aiment visiter Rodrigues, et c'est tant mieux. Mais allons-y aussi pour apprendre des Rodriguais comment garder notre pays propre. Si Maurice veut devenir une référence écologique dans l'océan Indien, cela passe d'abord par un changement de mentalité. Le problème du plastique ne concerne pas uniquement Maurice. Il est mondial. Mais nous devons faire notre part.»Une synergie entre le ministère et les collectivités locales

Dans cette même dynamique, le ministre Bhagwan et la Junior minister, Joanna Marie Bérenger, ont coprésidé récemment une réunion avec les représentants des autorités locales. Objectif : assurer une prestation de services fluide en amont des prochaines périodes festives, tout en maintenant un environnement propre. Le ministre a rappelé que les périodes de fêtes sont souvent synonymes de grands nettoyages domestiques, appelant la population à le faire dans le respect de l'environnement, en évitant notamment les dépôts sauvages et la pollution sonore. Il a averti que la police de l'Environnement veillera au grain et que des mesures strictes seront prises contre tout comportement illégal.

«Chacun doit agir en patriote. Protéger notre environnement, c'est protéger notre avenir. La collaboration entre le ministère et les autorités locales est essentielle pour atteindre nos objectifs communs», a-t-il insisté.

Pour sa part, la Junior minister Bérenger a réaffirmé que la protection de l'environnement est une priorité gouvernementale. Elle a souligné que la population est aujourd'hui plus consciente de la fragilité de notre environnement, notamment après des catastrophes telles que la marée noire du Wakashio ou l'incendie à Mare Chicose.

Elle a également rappelé l'importance d'introduire les droits environnementaux dans la Constitution de la République de Maurice, faisant de chaque citoyen un gardien responsable de notre écosystème.