Afrique: Rama Sithanen primé par l'African Leadership Magazine

Le gouverneur de la Banque de Maurice,Rama Sithanen, a été désigné co-lauréat du prestigieux titre de «Gouverneur de banque centrale de l'année 2025» dans le cadre des African Business Leadership Awards (ABLA), organisés par African Leadership Magazine.

Cette distinction, fruit d'un processus de sélection rigoureux mêlant vote public international et évaluation éditoriale sur des critères vérifiables, salue le leadership « visionnaire » du Dr Sithanen depuis sa prise de fonction en novembre 2024.

Selon le communiqué officiel, le jury s'est appuyé sur des indicateurs tels que la stabilité monétaire, la résilience financière, l'innovation institutionnelle et l'impact mesurable des politiques menées. Le Dr Sithanen a été salué pour avoir rapidement corrigé des déséquilibres monétaires, réduit la liquidité excédentaire et stabilisé la roupie mauricienne grâce à un resserrement prudent de la politique monétaire.

L'organisation souligne également ses efforts en matière de finance durable, avec la création d'un centre national pour le climat, la mise en place d'une taxonomie verte et le soutien à plus de 400 projets liés à l'énergie propre. Par ailleurs, son engagement en faveur d'une gouvernance inclusive a été salué, notamment à travers la parité instaurée au sein du Conseil d'administration et du Comité de politique monétaire de la Banque.

Sur le plan international, son initiative de conclure un accord bilatéral de devise avec la Banque centrale d'Inde est perçue comme un tournant en faveur d'une coopération régionale accrue et d'un processus de dédollarisation maîtrisé.

Rama Sithanen est invité à recevoir son trophée lors de la 15ᵉ cérémonie annuelle des ABLA, qui se tiendra les 9 et 10 juillet prochains à Londres, à l'hôtel Landmark et à la Chambre des Lords. Il y prononcera également une allocution lors d'un panel de haut niveau, en marge du Africa Summit London 2025, placé sous le thème « Africa Forward: Powering Leadership, Investments and Competitiveness ».

Il rejoindra ainsi un cercle restreint de décideurs politiques, chefs de gouvernement et dirigeants économiques africains déjà honorés, dont les Premiers ministres des Bahamas et du Lesotho, ainsi que les gouverneurs des banques centrales des Seychelles et de plusieurs pays du continent.

Ce prix vient renforcer la stature continentale du Dr Sithanen, déjà reconnu pour sa rigueur technocratique, sa vision stratégique et son engagement envers une gouvernance économique alignée sur les Objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.