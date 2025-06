Afrique: La baisse du taux de fertilité une crise silencieuse

Le monde se transforme à une échelle et à un rythme vertigineux. Les taux de fécondité mondiaux sont en baisse. Ce 04 juin, un échange approfondi sur la base d’une étude réalisée par l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) et l'institut international de sondage YouGov a révélé qu'une proportion très élevée d'hommes et de femmes dans tous les pays étudiés et dans toutes les régions du monde ne parviennent pas à réaliser leurs aspirations en matière de fertilité.

Cette nouvelle étude de l’UNFPA souligne qu’il s’agit en réalité et surtout d’une crise bien réelle. Une crise de la capacité des individus à faire des choix libres, éclairés et sans entrave sur tous les plans, depuis les rapports sexuels jusqu'à la contraception, en passant par la fondation d'une famille.

D’après le Dr Nathalia Kanem, Directrice exécutive de l'UNFPA « la capacité à procréer ne requiert pas seulement la capacité de dire oui ou non, ni le droit de ne subir aucune contrainte ; elle requiert un ensemble complet de conditions permettant aux individus d'exercer un véritable choix ».

En préparation de ce rapport, l'UNFPA et YouGov ont mené une enquête en ligne auprès de plus de 14 000 adultes, hommes et femmes, dans 14 pays qui abritent ensemble plus de 37 % de la population mondiale.

L'enquête visait à connaître les aspirations et les réalisations des individus en matière de fertilité, ainsi qu'à comprendre les difficultés qu'ils rencontraient, le cas échéant. Les résultats ont été révélateurs, non seulement quant à la fréquence à laquelle les aspirations en matière de fertilité ne sont pas satisfaites, mais aussi quant à la fréquence à laquelle les personnes rencontrent des obstacles pour éviter une grossesse ou pour en avoir une.

C’est dans cette optique que le Dr Nathalia Kanem a précisé que « dans tous les pays, le nombre d'enfants le plus souvent souhaité était de deux. Cependant, dans tous les pays étudiés, une proportion significative de personnes ont déclaré avoir dû revoir la taille de leur famille au cours de leur vie ».

A l’en croire, ces révisions ont eu lieu dans les deux sens, elle indique que certains ont modifié leurs plans pour accueillir moins d’enfants, et d'autres ont modifié leurs plans pour accueillir davantage de personnes.

Le rapport révèle que 14 % des ménages au Nigeria, 15 % en Afrique du Sud et 10 % au Maroc sont affectés par des difficultés d'infertilité ou des problèmes pour concevoir.

Au-delà d’un rapport qui marque une série de questionnements sur l’avenir démographique de l’Afrique et du monde, il faut dire que certaines réalités font naître le besoin de réduire le nombre de naissances dans de nombreuses familles.