Sénégal: Hajj - Les pèlerins rejoignent le site de Mina

Après des jours passés à La Mecque, des milliers de pèlerins ont commencé à rejoindre, ce mercredi matin, le site de Mina, à sept kilomètres des hauteurs de la Ville sainte où, ils vont accomplir l'un des principaux rites du grand pèlerinage.

Les pèlerins rejoindront à bord de bus le site où ont été érigés des milliers de tentes au fil de la journée. Après avoir accompli le "Tawaf" ou la circumambulation consistant à faire le tour de la Kaaba, la marche entre Safa et Marwah, deux collines situées à l'intérieur de la mosquée, ils passeront la nuit à Mina avant de gravir le mont Arafat, moment fort du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam.

Avant d'entamer leur pèlerinage, ces hommes et femmes venus de tous les horizons doivent être dans un état de sacralité en se rendant dans les stations Miqat, des endroits où ils se purifient et mettent le Ihram : deux morceaux de tissus blancs non cousus pour les hommes et des vêtements simples pour les femmes.

L'étape de Jour d'Arafat, moment de purification spirituelle intense et de repentance, sera suivie du séjour à Muzdalifah où les pèlerins passeront la nuit sous les étoiles, priant et ramassent des pierres pour la lapidation de la Jamaraat.

Autres moments forts du Hajj, 5ème pilier de l'Islam, accompli par tout musulman qui en a les moyens, le Sacrifice de l'Aïd el adha, le Tawaf de départ.

La saison du Hajj se déroule sous de fortes températures. Le Centre national de météorologie (NCM), cité par l'Agence de presse saoudienne (SPA), a annoncé que les conditions météorologiques prévues dans les lieux saints durant la saison du Hajj de cette année 1446 H seront, chaudes à très chaudes, avec des températures maximales comprises entre 40 et 47 degrés Celsius.

Selon l'agence officielle toujours, les forces d'urgence de la Défense civile pour le Hajj ont poursuivi ces derniers jours leurs préparatifs et mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles pour assurer la sécurité des pèlerins.

Les missions de ces forces d'urgence comprennent des tournées sur le terrain afin d'identifier les itinéraires les plus courts pour les interventions d'urgence, l'organisation du soutien sur les lieux saints conformément au plan de soutien humain et matériel, ainsi que la préparation et la conduite d'exercices, de simulations et d'entraînements quotidiens.

Les unités des forces armées participent activement à ces opérations.

L'armée de l'air fournit un soutien aérien avancé, notamment la surveillance et la sécurisation de l'espace aérien au-dessus des Lieux Saints tandis que les forces navales participent à la sécurisation des ports maritimes, au traitement des matières suspectes et au soutien des opérations de sauvetage par le biais d'équipes de plongée, en plus de fournir des unités d'infanterie et de drones spécialisés.

La SPA rapporte que le ministère de la Défense met en oeuvre un plan médical intégré qui comprend 36 centres de santé d'une capacité de plus de 1 040 lits, soutenus par plus de 1 790 personnels de santé et administratifs répartis dans les hôpitaux et les cliniques des Lieux Saints.