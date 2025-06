Afrique de l'Ouest: La visite d'Ousmane Sonko en Sierra Léone et les points de divergence du Dialogue national en exergue

Dakar — Les quotidiens reçus mercredi à l'Agence de presse sénégalaise (APS) abordent divers sujets parmi lesquels la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Sierra Leone, les points de divergence des acteurs du Dialogue national sur le système politique et la modernisation du Port autonome de Dakar (PAD).

En visite d'amitié et de travail en Sierra Leone, dernière étape d'une tournée sous régionale qui l'a précédemment conduit en Côte d'Ivoire et en Guinée, le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé mardi à Freetown, à la signature de plusieurs accords de coopération avec les autorités sierra-léonaises.

"Ousmane Sonko scelle plusieurs accords en Sierra Léone", titre Le Soleil. "Ces accords bilatéraux portent principalement sur les domaines de l'énergie et de la valorisation des ressources naturelles ainsi que sur la facilitation des investissements entre les deux Etats. Ils s'inscrivent dans une volonté commune de renforcer la coopération sud-sud et d'accroitre les échanges économiques en Afrique de l'Ouest", précise le quotidien national.

Vox Populi évoque "des accords bilatéraux sur l'énergie, la valorisation des ressources naturelles et la facilitation des investissements", faisant allusion à la visite du Premier ministre en Sierra Leone.

"Plusieurs accords [ont été] signés pour redynamiser l'axe Dakar-Freetown", indique de son côté L'Info. La publication souligne qu"'une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre Dakar et Freetown avec la signature des délégations des deux pays, de plusieurs accords de coopération dans des domaines stratégiques".

"Dakar et Freetown inaugurent une nouvelle ère", note Libération.

Le Quotidien s'intéresse au Dialogue national en scrutant particulièrement les points de divergence des organisations et personnalités qui prennent part aux concertations sur le système politique, ouvertes le 28 mai dernier.

"S'il y a eu des accords sur l'interdiction de cumul de fonctions du chef de l'Etat et chef de parti, la rationalisation du calendrier électoral et des partis politiques, il y a eu aussi des points de convergence, notamment sur la modification de l'article 80, entre opposition et organisations et de la société civile et autres organisations", relève la publication.

Elle précise que "les désaccords portent sur le statut du chef de l'opposition, sur l'Observatoire de la démocratie, la déchéance électorale, la publication des sondages. Alors que les points de réserve sont la nature du régime politique sénégalais et la régulation des partis politiques".

"Plus de 500 organisations et personnalités ont participé au Dialogue politique ouvert le 28 mai, dont les travaux, qui seront achevés ce mercredi, ont été éclatés autour de trois commissions structurées autour de thématiques diverses", fait-elle savoir.

L'As rapporte que "la majorité s'oppose" sur le statut du chef de l'opposition. "Le Pôle de la majorité présidentielle sous la houlette du parti PASTEF au Dialogue national sur le système politique n'est pas en faveur de l'institutionnalisation d'un chef de l'opposition", indique la publication. "Le pouvoir en place juge la réforme inopportune et non pertinente", ajoute le journal.

Vox Populi note que "le Dialogue national divise davantage les opposants". "Une opposition radicale face à une opposition participante. Des jeunes leaders radicaux désavouent la vielle garde politique et ses pendants moins vieux", constate la même publication qui affiche à sa Une: "Conflit politique et générationnel dans les tranchées de l'opposition".

WalfQuotidien met l'accent sur la modernisation et la transformation digitale des procédures portuaires et douanières, matérialisées par la signature mardi, de deux protocoles d'accord entre le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang et le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye.

"Vers une dématérialisation complète des formalités d'enlèvement des marchandises au PAD", annonce Libération.