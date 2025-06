Sénégal: La Mecque entre vision futuriste et préservation de sa sacralité

Le projet "Destination Masar" d'un côté, la "Kissiwah" et le Centre culturel Hira d'un autre, symbolisent une dynamique de modernisation sur fond de conservation de ce qui est l'essence même de La Mecque et, au-delà, le Royaume d'Arabie Saoudite, à savoir l'Islam et ses Lieux Saints.

En chantier depuis plus de deux ans, "Masar Destination" est un projet urbain visant à transformer le visage de La Mecque en donnant un accès direct aux Lieux Saints à partir d'un long boulevard s'étendant sur plus de trois kilomètres à l'entrée ouest de la ville sacrée.

Le visiteur de La Mecque ne peut pas être indifférent aux inscriptions "Masar de la Mecque" du nom de ce gigantesque projet développé par la Compagnie Umm Al-Qura pour le développement et la construction.

L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des résidents et des pèlerins, contribuer à augmenter la capacité d'accueil des fidèles du monde entier, a expliqué Abdul Aziz Al Quaraichi, un des managers du projet à un groupe de journalistes invités par le ministère saoudien des Médias dans le cadre du Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam.

Le projet urbain majeur d'une superficie totale de 1,2 million m² vise à transformer le visage de la ville sacrée. Il comprend un boulevard piétonnier central de 3,65 km de long reliant directement la gare ferroviaire à grande vitesse "Haramain" à la Mosquée Sacrée, des projets de construction de 205 parcelles de développement comprenant des hôtels, des commerces, des logements et des parkings.

La capacité d'accueil prévue est de 158. 000 visiteurs par an.

Cette vision fait corps avec un autre projet d'envergure notamment l'extension de la Grande Mosquée qui vise à augmenter considérablement la capacité d'accueil de l'édifice religieux.

L'objectif est de passer de 414. 000 mètres carrés à 1,564 million de mètres carrés, ce qui permettra de doubler la zone de prière en passant de 390 000 à 912 000 mètres carrés, peut-on lire sur le site de l'Agence de presse saoudienne (SPA).

Le nombre de toilettes et des installations sanitaires sera également revu à la hausse. Cette expansion reflète l'engagement du gouvernement saoudien à améliorer la qualité de l'accueil offert aux pèlerins.

Cette dynamique de modernisation n'occulte pas la conservation des héritages dont le revêtement de la Kaaba et le Centre culturel Hira sont des illustrations parfaites.

Le revêtement de la Kaaba, ce tissu de couleur noir avec les inscriptions coraniques est fabriqué dans les ateliers du Complexe King Abdulaziz pour la Sainte Kaaba Kiswa.

Le Complexe situé à La Mecque emploie 200 professionnels et administrateurs et comprend plusieurs sections : la blanchisserie, le tissage automatique, le tissage manuel, l'impression, les ceintures, la dorure, la couture et l'assemblage du Kiswa.

La Kiswa consomme environ 850 kg de soie grège, 120 kg de fil d'or et 100 fils d'argent. Le remplacement de la couverture est effectué chaque année.

Après le Centre culturel, le groupe de journalistes s'est rendu au quartier culturel de Hira, du nom de cette montagne située à environ 3 kilomètres au nord-est de la ville de La Mecque.

L'endroit est hautement sacré dans l'islam, car le prophète Mohammed (PSL) y a reçu la première révélation du Coran par l'intermédiaire de l'Agence Djibril.

Le quartier culturel Hira, inauguré en janvier 2023, vise à enrichir l'expérience religieuse et culturelle des visiteurs à travers le Musée du Saint Coran, l'exposition de la Révélation, grâce à un voyage visuel interactif à travers le temps en utilisant la technologie de réalité virtuelle.

Il abrite notamment le plus grand Coran et le plus grand lutrin au monde. Parmi ses pièces maîtresses figurent une mosaïque monumentale ainsi qu'un fragment authentique de l'étoffe de la Kaaba, brodé de versets coraniques.

Le quartier propose également aux visiteurs de nombreux espaces de détente, cafés et boutiques de souvenirs, ainsi qu'une variété d'activités.

Avec la saison du Hajj 2025, le quartier a reçu de nombreux visiteur dans le cadre "d'un voyage de connaissance et de foi inspirant", écrit la SPA.