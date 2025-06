Sénégal: Revalorisation du travail domestique non rémunéré - Les députés invités à porter le plaidoyer

Dakar — Les députés sénégalais ont été invités, mardi, à porter le plaidoyer en vue de "la revalorisation du travail domestique non rémunéré".

"L'objectif, c'est d'inviter les députés à faire le plaidoyer pour que les femmes qui font le travail domestique non rémunéré puissent avoir un statut officiel politique", a déclaré le coordinateur du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG), Latif Dramani.

L'enseignant-chercheur à l'Université Iba Der Thiam de Thiès s'exprimait à l'occasion de "l'atelier de restitution des résultats de l'étude sur la revalorisation du travail domestique des femmes et de l'économie de soins".

L'universitaire indique que "tant qu'on n'a pas ce statut reconnu par les différents ministères, on ne peut pas faire des politiques publiques".

Pour lui, "on n'est plus à une époque où on peut trouver rapidement une petite nièce, une cousine qui va venir aider à faire le travail domestique".

"On doit se poser la question de l'équilibre au sein des familles, notamment dans une société où la population est majoritairement jeune", a-t-il expliqué.

Tout en magnifiant la tenue de l'activité, le député, secrétaire de la commission Santé, des Affaires sociales et Solidarités, Cheikh Faye, a promis de mener le plaidoyer pour "une reconnaissance du travail domestique non rémunéré".

"Notre rôle, en tant que député, c'est d'essayer de faire le portage institutionnel, c'est-à-dire faire des propositions de loi ou faire voter des lois au niveau de l'Assemblée nationale et aussi sensibiliser les autorités pour que ce travail domestique puisse être rémunéré à sa juste valeur", a-t-il souligné.

La directrice du Bureau référence Afrique, Aïssata Fall, s'est réjouie de la présence des parlementaires sénégalais, notant que le dialogue est nécessaire dans tous les secteurs où "on réfléchit sur les activités économiques et sur la croissance économique inclusive".

"Si on fait des politiques d'emplois des femmes en ignorant le rôle qu'elles jouent encore dans certaines familles, où elles quittent l'école pour s'occuper de la famille, si on ignore cette charge de s'occuper des enfants ou de la famille, on se tire une balle dans le pied dès le départ sur les politiques d'emploi et d'équité", a-t-elle affirmé.

Les initiateurs de ce combat pour la reconnaissance du travail domestique non rémunéré peuvent compter sur l'organisation OXFAM. Sa conseillère Genre et jeunesse au Sénégal, Dalila Dossou, souligne que son organisation souhaite accompagner le processus de reconnaissance du travail de soins non rémunéré au Sénégal en collaboration avec les partenaires.