Cote d'Ivoire: Action pour la paix et l'égalité - Euphrasie Kouassi Yao honorée en France

La conseillère spéciale du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Euphrasie Kouassi Yao, a été consacrée Personnalité de l'année 2024 par le magazine Africa Managers au cours d'un somptueux gala, le 31 mai, à Paris.

Une reconnaissance qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, la représentante de Bakayoko Ly Ramata, ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'Unesco, ainsi que Denise Époté, figure emblématique des médias africains.

Selon le communiqué de presse de la Chaire Unesco, cette distinction vient couronner un parcours exceptionnel, marqué par plus de 35 ans de militantisme en faveur de l'égalité de genre, de la paix et du développement durable.

« La paix n'est pas seulement l'absence de conflits. C'est un état de bien-être, de sécurité et de satisfaction pour soi et pour tous », a souligné Euphrasie Yao dans son adresse après avoir été honorée. Elle a dédié son prix « à toutes celles et ceux qui oeuvrent pour un monde plus juste », rappelant que « la paix est une activité, une construction collective ».

Pour l'ancienne ministre, cette distinction est un appel à aller plus loin. « Ces prix ne sont pas des couronnes, mais des appels à avancer en eau profonde », a-t-elle déclaré, évoquant sa campagne Crea-Paix 2025 et le projet Adwin, réseau destiné à connecter et autonomiser un million de femmes africaines et afro-descendantes d'ici 2030.

L'occasion a permis de relever les réformes majeures dont elle a contribué à l'introduction pour que la prise en compte du genre soit une réalité en Côte d'Ivoire.

On note l'instauration du quota de 30 % de femmes dans les nominations publiques, la réforme des lois sur la famille, et l'intégration de la dimension genre dans les politiques publiques.

Des actions qui ont valu à la Côte d'Ivoire d'être désignée championne d'Afrique de l'égalité femmes-hommes en 2023 par l'Ocde.

Maurice Bandaman a, pour sa part, salué « une femme de courage et d'influence dont l'action transforme les institutions et inspire la jeunesse » pendant que Denise Époté exprimait son admiration pour « une visionnaire qui incarne l'espoir d'une Afrique inclusive et résiliente ».