Tunisie: A la galerie Aïn - Bady Chouchène explore le quotidien

Vingt-six toiles de format moyen représentent ce que l'œil de l'artiste a pu capter et qui ont marqué sa mémoire.

C'est devenu un rituel. Chaque année, à la même période, la galerie Aïn propose à ses visiteurs de découvrir les nouvelles créations artistiques du peintre Bady Chouchène. L'exposition intitulée «Regards au quotidien» qui a démarré le 21 mai est visible jusqu'au 10 juin 2025. 26 toiles de format moyen représentent ce que l'œil de l'artiste a pu capter et qui ont marqué sa mémoire.

L'exposition est une plongée dans l'univers festif du peintre qui ne cesse de rendre hommage à sa ville natale Chebba, à travers des représentations mi-figuratives, mi-abstraites. Cette démarche entre deux tend à mettre en valeur le mouvement du trait et le chatoiement des couleurs dans des compositions qui illustrent le patrimoine des médinas de Tunisie.

Kairouan a ses tapis, Sfax et ses matinées animées, Chebba et son marché, des portraits ou des paysages urbains tout est prétexte pour explorer toutes les vertus de la peinture qu'elle soit acrylique ou huile. En quête perpétuelle de beauté et d'identité, l'ex-céramiste, diplômé des beaux-arts de Tunis, essaie à chaque nouvelle exposition d'affiner son style et d'évoluer vers l'abstrait créant ainsi une atmosphère où les couleurs fusionnent entre elles en laissant des traces indélébiles.

Les œuvres racontent le temps qui passe souvent dans les rues au gré des balades du peintre qui capte les attitudes et les mouvements des gens essayant par la suite non pas de les reproduire mais de les recréer selon sa vision et sa sensibilité. Chemin faisant, il essaie d'affiner son style et d'orienter les regards vers un quotidien truffé d'anecdotes : joueurs de cartes, brouette bleue, thé et bavardage et autres cafés et ruelles animées.

Bady Chouchène écrit l'histoire de la Tunisie à sa manière. Dans ce voyage pictural où la forme et le fond se croisent pour narrer l'histoire de personnages anonymes qui font des petits métiers ou des retraités jouant aux cartes dans un café, se révèle le rythme d'une vie où le temps est figé.

L'artiste rend compte à travers l'espace de la toile des possibilités infinies que les couleurs peuvent divulguer laissant transparaitre une lumière du jour qui se voile parfois dans les ombres explorant de la sorte la matière et l'espace.

Ces valeurs, qui se juxtaposent, s'imbriquent et se rencontrent, créent une belle harmonie où se dégagent dans les compositions des émotions et des sensations qui traduisent notre perception de l'oeuvre de cet artiste en accord avec son temps.