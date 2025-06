Burkina Faso: Tabaski 2025 - Quand le contexte oblige à la sobriété

Le 6 juin 2025, la communauté musulmane du Burkina célèbre la fête de l'Aïd el Kébir, communément appelée Tabaski ou encore fête du mouton. Une fête célébrée à travers le monde par les fidèles musulmans en commémoration du sacrifice d'Abraham, qui symbolise la foi et la soumission à Dieu.

Et qui intervient au Burkina Faso dans un contexte de morosité économique sur fond d'une crise sécuritaire que le pays des Hommes intègres traîne tel un boulet au pied depuis bientôt dix ans. Et cette année encore, les prières des fidèles musulmans seront, pour l'essentiel, tournées vers le retour de la paix dans le pays. Car, si l'engagement des forces combattantes et les efforts du gouvernement ont permis de retirer des mains des forces du mal, des pans du territoire et de réinstaller des populations, la lutte est loin d'être terminée ; tant l'ennemi a prouvé sur le terrain, qu'il a plus d'une perfidie et d'un tour pendable dans sa besace.

Le prix du mouton reste globalement hors de portée de la bourse du Burkinabè moyen

Mais depuis quelque temps, les Burkinabè ont repris espoir. Et leur voeu le plus cher, est qu'Allah entende leurs supplications pour abréger leurs souffrances en tirant définitivement leur pays, des griffes du terrorisme. Ce fléau sans visage mais à têtes multiples, qui a profondément pris racine dans les pays du Sahel, et dont l'impact négatif aussi bien sur le plan économique que social, n'est plus à démontrer.

Et c'est peu dire que le terrorisme a déréglé le quotidien de bien des Burkinabè dont certains sont devenus des personnes vulnérables, après avoir été contraints d'abandonner leurs activités et de quitter leurs localités respectives. Toujours est-il que cette fête sera encore l'occasion, pour les Burkinabè, de montrer leur solidarité avec les déplacés internes, comme ils ont su intégrer ce comportement dans leurs habitudes depuis des années.

Mais la bonne nouvelle est qu'aussi anecdotique que cela puisse paraître, cette Tabaski 2025 tombe pratiquement en début de mois, ce qui n'est pas rien dans un pays où la plupart des travailleurs comptent sur le salaire de fin du mois pour faire face aux charges familiales. Toujours est-il que la baisse sensible du prix de certaines denrées de grande consommation comme le riz et l'huile, est vécue par bien des chefs de famille comme un grand soulagement.

Malheureusement, la rareté des condiments et autres produits frais sur le marché, reste d'autant plus une équation pour faire bouillir la marmite, que le prix du mouton reste globalement hors de portée de la bourse du Burkinabè moyen. Et ce, en raison de la loi de l'offre et de la demande liée à la rareté du petit ruminant. Et que dire des gallinacées sur lesquelles de nombreux ménages se rabattent généralement pour agrémenter la fête, et dont les prix ont aussi connu une hausse exponentielle proportionnellement inverse à leur faible poids ? Au regard de tous ces paramètres, point n'est besoin d'être grand clerc pour comprendre que le contexte oblige à la sobriété.

Cette Tabaski 2025 sera une nouvelle occasion de faire corps et preuve de générosité envers les plus démunis

D'autant plus qu'en raison de la conjoncture économique, ils sont nombreux les Burkinabè qui tirent le diable par la queue si fait que beaucoup n'ont véritablement pas l'esprit à la fête. Mais en dix ans de souffrances sous les assauts répétés des forces du mal qui ont décidé la perte de leur pays pour des raisons qu'ils ignorent, les Burkinabè ont su montrer qu'ils sont un peuple résilient.

Un peuple digne et engagé avec fierté dans la défense de la mère-patrie. Mais aussi un peuple qui partage des valeurs de solidarité dans les moments difficiles. Et cette Tabaski 2025 sera une nouvelle occasion de faire corps et preuve de générosité envers les plus démunis, comme cela est de coutume lors des fêtes religieuses au Burkina Faso. En même temps, cette fête 2025 du mouton se présentera encore comme une tribune de dialogue des religions, à travers la présence remarquable de représentants d'autres confessions religieuses sur les lieux de prières.

Une pratique courante depuis quelques années au pays des Hommes intègres, et qui contribue au renforcement de la cohésion sociale. Sur le plan religieux, les Burkinabè ont souvent fait preuve de ferveur et nul doute qu'une fois encore, les fidèles musulmans ne se feront pas prier pour prendre d'assaut les différents lieux de prières avant d'accueillir les invités dans les familles, pour cette fête qui se veut aussi celle du partage. Bonne fête de l'Aïd el Kébir à tous les musulmans. Qu'Allah exauce nos voeux !