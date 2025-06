Afrique: L'équipe de Tunisie remporte une nette victoire devant le Burkina Faso - C'était convaincant !

Face à un adversaire technique et coriace qui lui a d'ailleurs donné du fil à retordre, notre team national a fait preuve d'abnégation et d'intelligence dans le jeu. Nos internationaux n'ont peut-être pas livré leur meilleure copie, mais ils ont rassuré.

S'il y a une chose à reconnaître au staff technique national, c'est d'avoir bien meublé la fenêtre Fifa du mois de juin en faisant un très bon casting en termes de sparring-partners : Burkina Faso, Maroc et Zambie qui a remplacé la Guinée.

Avant-hier soir, l'équipe de Tunisie a croisé le fer avec son premier sparring-partner, le Burkina Faso, une sélection qui a toujours donné du fil à retordre à notre équipe nationale. La rencontre d'avant-hier n'a pas dérogé à la règle avec une première mi-temps qui fut difficile à négocier pour nos joueurs.

Hormis le but refusé de Cherni pour hors-jeu, on n'a pas vu grand-chose. Quelques tentatives sans véritable danger pour Hervé Koffi et sa défense.

Khadhraoui en rodage !

Titularisé, Hamza Khadhraoui, l'un des joueurs les plus attendus, a livré une prestation plutôt moyenne par rapport à son rendement habituel au Club Africain. Il était clair que Khadhraoui, un peu plus lent que d'habitude dans la transition, était en phase de rodage en sélection. Ce qui est bien, c'est que durant les 55 minutes qu'il a jouées, il s'est donné à fond. Il a juste besoin de temps de jeu pour que les automatismes se huilent.

Par ailleurs, son remplaçant, Anis Ben Slimane, a rendu la transition plus rapide, ce qui a permis à notre attaque de prendre de la vitesse sur la défense burkinabè. C'est d'ailleurs lui qui, par son centrage, a provoqué l'ouverture du score par Edmond Tapsoba qui a trompé son propre gardien.

Les anciens débloquent la situation

À vrai dire, les joueurs entrés en cours de jeu, et qui ne sont pas à leur première convocation en équipe nationale, ont apporté les solutions pour déverrouiller la solide défense adverse. Outre Ben Slimane, Ben Ouanes, passeur, et Mastouri, buteur, ont permis à l'équipe de Tunisie de surmonter ses difficultés et de remporter une belle victoire.

De quoi rendre heureux le sélectionneur national : « Cette victoire face au Burkina Faso nous permet d'aborder la suite avec sérénité. Elle marque aussi la fin d'une série noire contre un adversaire technique et physique », s'est félicité Sami Trabelsi avant de poursuivre : « Nous progressons dans la maîtrise de la balle, malgré l'intégration de sept nouveaux joueurs qui ont montré de belles dispositions.

Cela renforce, d'ailleurs, la compétitivité au sein du groupe. Les joueurs convoqués ont fait preuve d'une grande discipline. J'ai déjà en tête mon onze idéal, mais nous devons anticiper tous les scénarios, notamment les blessures ».

Au-delà de ce rassemblement du mois de juin, le sélectionneur national a révélé les objectifs escomptés pour la fin de l'année : « Des défis majeurs attendent la Tunisie : nous visons le titre à la Coupe arabe au Qatar, tout en préparant la CAN 2025 au Maroc. Avant cela, les éliminatoires du Mondial ».

A noter que l'équipe de Tunisie s'est envolée hier pour le Maroc où elle affrontera ce vendredi le pays hôte au stade de Fès à partir de 20h30 et mardi prochain la Zambie à Casablanca (20h00).