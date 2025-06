Zimbabwe: Le pays autorise l'abattage de 50 éléphants pour gérer sa population

TLDR

Le Zimbabwe a approuvé l'abattage contrôlé de 50 éléphants dans la Save Valley Conservancy afin de gérer l'augmentation des populations d'éléphants.

La viande sera distribuée aux communautés locales, tandis que l'ivoire des éléphants abattus sera conservé par l'État et stocké par ZimParks.

Le Zimbabwe abrite la deuxième plus grande population d'éléphants au monde, après le Botswana voisin, avec des dizaines de milliers d'éléphants répartis dans les réserves.

Le Zimbabwe a approuvé l'abattage contrôlé de 50 éléphants dans la Save Valley Conservancy afin de gérer l'augmentation des populations d'éléphants et de réduire l'escalade des conflits entre l'homme et la faune, selon l'autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe (Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority - ZimParks). Il s'agit du premier abattage d'éléphants autorisé dans le pays depuis 1988.

Les autorités ont souligné qu'il ne s'agissait pas d'un abattage aveugle, mais d'une mesure ciblée de gestion de la population. La viande sera distribuée aux communautés locales, tandis que l'ivoire des éléphants abattus sera conservé par l'État et stocké par ZimParks.

Le Zimbabwe abrite la deuxième plus grande population d'éléphants au monde, après le Botswana voisin, avec des dizaines de milliers d'éléphants répartis dans des réserves telles que le parc national de Hwange et la vallée de la Save. Les autorités affirment que l'augmentation du nombre d'éléphants a mis à rude épreuve les écosystèmes et intensifié les rencontres entre les animaux sauvages et les populations rurales.

Points clés à retenir

La décision d'abattre des éléphants souligne l'équilibre complexe entre la conservation des espèces sauvages et les moyens de subsistance de l'homme en Afrique australe. Alors que les populations d'éléphants ont rebondi dans des pays comme le Zimbabwe et le Botswana, leur croissance a entraîné la destruction des cultures, des menaces pour les communautés et la dégradation de l'environnement.

La décision du Zimbabwe de réintroduire le contrôle des populations d'éléphants, par le biais de ce qu'il appelle la gestion planifiée, est susceptible de raviver les débats sur la conservation éthique, d'autant plus que les éléphants restent une espèce vulnérable à l'échelle mondiale. La distribution de viande étant considérée comme un avantage local et l'ivoire saisi comme une propriété de l'État, cette politique met également en évidence les tentatives du pays de lier la conservation au développement communautaire.

Cependant, cette pratique reste controversée parmi les groupes internationaux de conservation, qui soutiennent que des stratégies alternatives telles que la translocation, le partage des revenus de l'écotourisme et les mesures de dissuasion non létales devraient avoir la priorité.