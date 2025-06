Soudan: Les réactions se multiplient après l'attaque d'un convoi humanitaire de l'ONU au Darfour

Au Soudan, de nombreuses réactions après l'attaque d'un convoi humanitaire destiné à la ville d'El Fasher, dans la province du Darfour Nord. Lundi soir, un convoi d'une quinzaine de camions du Programme Alimentaire Mondial et de l'Unicef, transportant de l'aide alimentaire et sanitaire, a été bombardé. Cinq travailleurs humanitaires ont été tués, une partie de la cargaison a été détruite. Le secrétaire général de l'ONU a condamné l'attaque et demandé l'ouverture immédiate d'une enquête. Depuis, les condamnations se multiplient.

« Une attaque inacceptable », a réagi l'Unicef, dont plusieurs camions ont été endommagés lors de cette attaque à l'ouest du Soudan. Ils transportaient des produits nutritionnels pour des enfants et des familles d'El Fasher, précise l'agence des Nations Unies pour l'enfance. Le convoi venait de traverser tout le pays, plus de 1 800 km, quand il a été pris pour cible à 80 km de sa destination finale, déplore Lenni Kinzli, porte-parole du Programme alimentaire mondial. « Il s'agissait d'aide vitale en route pour El Fasher, assez pour subvenir au besoin de 76 000 personnes coincées dans cette ville d'El Fasher. C'est une catastrophe. Les deux parties connaissaient la nature et la localisation de ce convoi. Il faut qu'ils respectent le droit humanitaire international et qu'ils protègent ces convois ».

Dans la ville d'El Fasher assiégé par les paramilitaires depuis deux ans, c'est également la consternation et la colère, comme en témoigne cet habitant. « Quand j'ai entendu qu'un convoi humanitaire avait été attaqué, cela m'a mis tellement en colère, parce que cette aide aurait pu éviter à des milliers de personnes de mourir de faim. La situation est vraiment critique, il n'y a presque rien sur les marchés et le peu qu'il y a, est hors de prix. Nous ne mangeons qu'une fois par jour, la plupart du temps, du Sorgho avec un peu de sel et d'huile ».

Cet incident s'inscrit dans une série d'attaques répétées contre les opérations humanitaires, dont le récent bombardement, la semaine dernière, des locaux du PAM à El Fasher.