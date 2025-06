Tunisie: Transport aérien - L'enjeu d'une requalification humaine

La situation critique de la compagnie Tunisair, notamment financière, a nécessité la recommandation, par le Chef de l'Etat, d'un plan de redressement urgent. Un programme, une fois bien conduit, ne manquera pas de doter notre transporteur national de nouvelles ailes de compétitivité et de rentabilité.

Depuis quelques années, le transporteur national Tunisair est dans une situation financière trop complexe, suite à une mauvaise politique managériale, des dysfonctionnements généralisés, un effectif disproportionné, et, bien évidemment, une masse salariale conséquente. Un tableau peu rassurant qui a rendu les perspectives de notre compagnie phare incertaines.

Et même les quelques tentatives de sauvetage et de correction engagées se sont avérées peu efficaces, car isolées et improvisées. Face à quoi, certains ont commencé à parler de privatisation totale, d'autres de cession partielle, alors que, pour l'Etat, cette question est une ligne rouge.

Plan de redressement imminent

C'est dans cette logique d'ailleurs qu'intervient la décision du Chef de l'Etat d'engager un plan de redressement imminent pour mettre, d'abord, un terme à toutes les tergiversations, et ensuite et surtout pour remettre rapidement notre transporteur en mode d'opérationnalité « dynamique ».

Le tout dans l'optique d'aider Tunisair à retrouver sa performance et son rayonnement international. Il s'agit, en clair, d'une combinaison réfléchie qui tient compte, en priorité, de l'engagement d'une restructuration, notamment financière. Cette question est d'autant plus urgente que les statistiques disponibles parlent d'un déficit annuel énorme avoisinant les 200 MDT, alors que la dette globale de la compagnie serait de 2 milliards de dinars.

Des chiffres inquiétants qui nécessitent des réponses radicales. Les spécialistes parlent à ce niveau de revalorisation du patrimoine, notamment immobilier, assez important pour soulager la compagnie, le désengagement de certains biens non indispensables, et l'optimisation des dépenses, surtout la bonne maîtrise de la masse salariale qui a besoin d'une requalification sérieuse. On parle aussi de l'importance de l'élaboration de partenariats stratégiques biens ciblés qui apporteraient beaucoup de bien à l'entreprise notamment au niveau de la commercialisation, et de la modernisation de la flotte tout comme les différentes infrastructures disponibles.

Repenser l'extra-aéronautique

Le sauvetage de la compagnie reposerait également, selon nos spécialistes, sur le développement, bien entendu, des produits ou encore des services complémentaires, c'est-à-dire les activités extra-aéroportuaires, pour relever l'enjeu de l'expérience-client.

Cette question de para-aéroportuaire est tellement importante qu'elle est devenue, comme on l'a déjà souligné, « un élément fondamental de rééquilibrage financier, un élément essentiel dans les différentes stratégies commerciales des compagnies internationales et, plus encore, un facteur de démarquage de la concurrence ».

Il est vrai, en effet, que la viabilisation de l'environnement aéroportuaire, dans son ensemble, est perçue par les professionnels comme un atout capital pour la maximisation de la visibilité de la clientèle et la garantie d'un meilleur niveau de fidélisation. Reste que la bonne gestion de cette composante para-aéroportuaire repose essentiellement, sur la mobilisation des qualifications appropriées. Et, à ce niveau-là, la compagnie a beaucoup à faire.

En effet, la capitalisation du potentiel aéroportuaire et l'élargissement du niveau de rentabilité reposerait sur la capacité de la compagnie à assainir les ressources humaines disponibles qui sont considérées par la majorité des observateurs beaucoup plus comme des charges financières lourdes qu'un élément de compétitivité. Cette purge nécessite donc la mise d'une nouvelle politique de gestion humaine qui reposerait, exclusivement, sur la performance et la qualification. Quitte à procéder par des contrats objectifs qui auront pour mérite d'améliorer le niveau d'engagement et d'implication dans les choix stratégiques de l'entreprise.