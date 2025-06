Congo-Brazzaville: Assainissement - La mairie de Brazzaville dotée d'engins de collecte des déchets

Les quatre camions chargés de ramasser les ordures ménagères et l'aire de transit des déchets solides appelé Atom ont été remis au Conseil départemental et municipal de Brazzaville, le 3 juin, lors d'une cérémonie solennelle à Kinsoundi, dans le premier arrondissement Makélékélé.

Ces moyens roulants flambant neufs et l'aire de transit des déchets solides ont été tous financés par l'Agence française de développement (AFD), dans le cadre du partenariat conclu avec le gouvernement et la mairie de Brazzaville. Les quatre camions à benne serviront à assurer le ramassage quotidien des ordures ménagères qui jonchent les ruelles et avenues à travers la ville capitale, pour les stoker dans les sites de pré-collecte dits Atom prévus dans tous les arrondissements, avant leur évacuation définitive.

L'objectif du projet est d'assurer le ramassage régulier et permanent des déchets solides qui jonchent les artères de Brazzaville afin d'assainir la ville et de garantir à la population un cadre de vie agréable sans pollution. «Ce projet, fruit d'un partenariat exemplaire entre la mairie de Brazzaville, le gouvernement représenté par la Direction générale des grands travaux, et notre précieux partenaire technique et financier l'AFD, permettra à notre ville capitale de bénéficier d'un cadre de vie digne, respectueux de l'environnement et favorable au bien-être des concitoyens. Les Atom à mettre en place sont le symbole de la continuité d'une bonne politique de gestion des déchets solides amorcée depuis les années 1990, avec le projet AVOBRA », a souligné le député-maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.

Par le passé, a renchéri le président du Conseil départemental et municipal, les Atom avaient amélioré considérablement la qualité de vie des Brazzavillois. L'exploitation des Atom avait, a-t-il renchéri, permis de réduire les dépotoirs sauvages d'ordures dans la ville capitale, passant de 620 à 250. « Grâce à ces équipements, nous allons optimiser le stockage temporaire des déchets solides, mais aussi leur évacuation vers les centres de traitement, réduisant ainsi considérablement des dépôts sauvages qui défigurent notre paysage urbain et menace la santé publique », a précisé le député-maire.

S'exprimant à cet effet, la directrice départementale Afrique de l'AFD, Sandra Kassab, a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le Congo dans sa politique d'assainissement des villes afin d'offrir à chaque citoyen un environnement plus sain. Elle a ainsi exhorté tous les citoyens à la responsabilité. «... Ne pas jeter des déchets qui vont boucher les voiries, freiner l'évacuation de l'eau et provoquer des inondations.

Chacun doit se tenir responsable de son environnement de proximité et de son cadre de vie et ainsi contribuer à le préserver », a souligné la responsable de l'AFD, Sandra Kassab. Pour le délégué général aux Grands travaux, Oscar Otoka, ce projet qui a commencé par la construction de la Corniche à Brazzaville vise à redynamiser la coopération entre le Congo et La France.