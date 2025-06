Congo-Brazzaville: Musique - Teddy Benzo et Mixton en concert à l'IFC de Pointe-Noire

L'Institut français du Congo (IFC) va accueillir le 7 juin Teddy Benzo, figure emblématique de la scène urbaine congolaise et fondateur du label Belle Rage Music et Mixton pour un concert exceptionnel autour de leur nouvel album intitulé « Légendes ».

Les deux artistes font la paire et cela s'en ressent clairement dans leur musique. La formule est si simple et fonctionne hardiment bien. Leur collaboration apporte beaucoup de fraîcheur dans un style musical de plus en plus aimé par la nouvelle génération.

Ce duo qui a pris vie, il y a quelques années, a accouché d'un album « Légende ». Les deux artistes musiciens forment aujourd'hui, musicalement parlant, un duo remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, leur style se complète, crée une dynamique unique sur scène et en studio, témoignant de l'impact que cette collaboration peut avoir sur la scène musicale.

En fait, il s'agit là d'un savant mélange entre deux voix totalement différentes proposant au public des chansons à la fois puissantes et lyriques. À travers ce projet, Teddy Benzo et Mixton mettent leurs talents respectifs en exergue pour créer des oeuvres originales, des compositions qui se veulent envoûtantes. Et les choeurs confèrent également aux chansons cette ambiance aérienne si particulière.

Né d'une collaboration entre Belle Rage Music, Nouvel Ordre Musical et l'Agence KTK, cet album de 13 titres marque une nouvelle étape dans le parcours de Teddy Benzo et Mixton. Ensemble, les deux figures incontournables du mouvement urbain congolais livrent des morceaux forts, inspirés par leur quotidien, leurs expériences, et les réalités sociales qui traversent le Congo. Ce concert qui aura lieu dans quelques jours à l'IFC de Pointe-Noire est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux du hip-hop et de la culture urbaine congolaise.

Pour la petite histoire, Teddy Benzo est l'une des figures majeures du rap congolais. Il s'est fait connaître grâce aux succès des titres comme « Ange et démon » et « Mwana Mboka », issus de son album « Illégal ». Teddy Benzo a fait ses débuts dans l'univers du hip-hop en 1990, au sein du groupe impartial Def, jouant avec Poki Diama et Stone, deux artistes rappeurs. Après leur départ pour l'Afrique de l'Ouest et en France, il évolue avec Fuma Strong et adhère à la production afro centrique « Pac ».

Son premier album, Street Business, sort en novembre 2012, et deux ans plus tard, en janvier 2014, il dévoile Illégal, un album de 18 titres avec 11 collaborations. En 2018, il participe au concert Couleurs tropicales de Radio France internationale (RFI), enregistré par l'Institut français du Congo à Brazzaville. Quant à Mixton, de son vrai nom Michel Mbama, il est un artiste incontournable de la scène musicale congolaise. Créateur du Boumboay, un style unique mêlant hip-hop, reggae, ragga et influences musicales africaines, il s'est imposé dès les années 2000 comme une figure prometteuse du paysage musical.

En 2007, Mixton fait une entrée remarquable sur la scène musicale grâce à sa participation au projet « Tous contre le sida. Ça nous fait mal », une initiative de sensibilisation à travers la musique. Ce projet lui permet de se professionnaliser et de se faire connaître du grand public. Avec son collectif Kimia, il signe le titre engagé « Nous sommes le Congo », une ode à l'unité et à la diversité ethnique du pays. Ce morceau lui vaut, ainsi qu'aux membres du collectif, la récompense nationale de Tam-Tam d'or en 2010, dans la catégorie « Découvertes ».

Mixton a sorti son premier album, « À coeur ouvert » en 2014. Notons qu'aujourd'hui, les deux artistes musiciens forment un des duos vocaux les plus iconiques et remarquables non seulement du hip-hop, mais également de la culture urbaine congolaise. Et à travers ce projet audacieux « Légendes », ils confirment leur ancrage dans le paysage musical congolais.