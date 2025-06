Afrique: La RDC face au Mali, un match pas si amical pour préparer le choc contre le Sénégal

L'équipe de la République démocratique Congo dispute jeudi 5 mai, à Orléans (Loiret), une rencontre amicale face au Mali (18h TU). Avec cette affiche alléchante, les Léopards entendent préparer leur confrontation avec le Sénégal en éliminatoires du Mondial 2026. Les Aigles, décimés, veulent avant tout se rassurer.

Pour la République démocratique du Congo (RDC), la route des Amériques passe par la ville française d'Orléans, située à 130 kilomètres de Paris. Les Congolais, qui vont jouer deux matches décisifs en septembre contre le Sénégal et le Togo pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, vont rencontrer en amical le Mali jeudi 5 juin, puis Madagascar, trois jours plus tard. Leur priorité demeure toutefois les Lions du Sénégal, favoris du groupe, mais deuxièmes de la poule derrière la RDC.

Le sélectionneur des Léopards Sébastien Desabre ne cache pas que le choix du Mali est avant tout une manière de préparer le choc contre l'équipe dirigée par Pape Thiaw. « Je voulais une nation proche du Sénégal dans le système de jeu, donc c'est le cas du Mali qui évolue en 4-2-3-1 ou éventuellement en 4-3-3 », justifie le technicien français.

Face aux Aigles, ce sera aussi l'occasion d'éprouver son attaque, le point faible de l'équipe qui n'a inscrit que sept buts en six journées dans les éliminatoires. Il faudra « bonifier nos éléments offensifs, parce que, dans la situation tactique de l'équipe globalement, on est assez équilibré, mais on tend à s'améliorer sur tout ce qui est animation offensive et finition ».

Ce sera ainsi l'occasion de scruter Fiston Mayelé, qui a remporté la Ligue des champions africaine en finissant meilleur buteur de la compétition (six buts).

« Plus dur qu'un match de qualification »

En face, le Mali, distancé dans la course au Mondial, n'a pas les mêmes ambitions. « On a beaucoup de blessés, il nous manque 15 joueurs, dont six qui étaient dans l'équipe titulaire de notre dernier match, confie le sélectionneur Tom Sainfiet. On va essayer de nouveaux talents, de nouveaux joueurs, faire une revue d'effectif pour voir ceux qui sont prêts pour les matchs en septembre, mais aussi pour la CAN. »

Pour autant, le technicien belge des Aigles entend garder sa série de huit matchs sans défaite face aux Congolais.

Du côté des joueurs, on ne s'attend pas à un match de gala avant les vacances. « On connaît le dynamisme des communautés congolaise et malienne en France, surtout à Orléans. Ça va être plus dur qu'un match de qualification, prévient l'attaquant malien Moustapha Sangaré. On sera obligé de le jouer comme un match de Coupe du monde ou de CAN. On n'aura pas d'autre choix que de tout donner et de ramener la victoire. »