Mauritanie: La Banque mondiale soutient le pays avec 50 millions de dollars pour renforcer l'efficacité des dépenses publiques

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 50 millions de dollars en soutien à la Mauritanie pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques et renforcer les services sociaux. Cette opération novatrice associe 42 millions de dollars de financements au titre du Programme pour les résultats à 8 millions de dollars de financements de projets d'investissement.

L'opération d'efficacité des dépenses publiques de la Mauritanie soutient la troisième phase de la stratégie de gestion des finances publiques 2025-2030 du gouvernement, destinée à élargir l'espace budgétaire et à réaffecter les ressources vers les domaines à impact significatif pour une meilleure prestation des services publics dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. Le programme accompagne la transition de la Mauritanie vers une budgétisation par programmes, conformément à la loi organique de 2018 relative aux lois de finances.

« La Mauritanie entreprend d'importantes réformes de gestion des finances publiques qui renforceront la façon dont le gouvernement alloue et gère les ressources. Cette opération représente une avancée significative dans les efforts déployés par le pays pour une dépense publique plus efficiente et responsable, en veillant à ce que les ressources aient un impact maximal pour la population mauritanienne, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale », a déclaré Ibou Diouf, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Mauritanie.

Cet appui prend la forme d'une approche de financement innovante spécialement conçue pour renforcer les systèmes de gestion des finances publiques.

« Il s'agit de la première opération de financement-programme en Mauritanie, dans le cadre de laquelle les décaissements sont directement liés à l'obtention de résultats mesurables en matière de développement. Cette approche est particulièrement efficace, car elle renforce les systèmes gouvernementaux tout en créant des incitations à la performance », a déclaré Gael Raballand, responsable sectoriel du pôle mondial de gouvernance pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Le financement appuiera également le déploiement du système électronique de passation des marchés publics (e-GP), développé dans le cadre du programme de transformation numérique pour l'Afrique, qui contribuera aux objectifs environnementaux du pays en réduisant considérablement l'utilisation du papier et les déplacements nécessaires.

« L'opération soutient les efforts du gouvernement pour rationaliser l'exécution du budget et les processus de passation des marchés. Ces réformes devraient réduire les délais de traitement des marchés publics, permettre aux ministères d'accéder à l'intégralité de leurs budgets annuels en début d'exercice et améliorer les délais de paiement des fournisseurs », a déclaré Fatou Mbacké Dieng, spécialiste senior gouvernance et chef d'équipe du projet.

Dans le secteur de la santé, le programme soutient les efforts nationaux d'amélioration de la couverture vaccinale, en particulier pour les vaccins contre la rougeole et la rubéole, contribuant ainsi au renforcement du système de santé publique. L'opération assurera l'équipement des centres de santé avec le matériel nécessaire en garantissant le respect des normes nationales.

Le programme introduit des critères climato-intelligents dans les processus de sélection des projets d'investissement public, en veillant à ce que les investissements contribuent aux objectifs de développement durable tout en renforçant la résilience face aux risques climatiques.