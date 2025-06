Le groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International salue et encourage le renforcement de l'amitié et la coopération entre la Guinée et le Sénégal. Les peuples sénégalais et guinéen sont ensemble depuis toujours. Ce sont les colons qui ont tracé les frontières entre ces deux peuples frères. Le GOHA International encourage vivement les autorités guinéennes et sénégalaises à renforcer la bonne collaboration et l'entente pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.

Le GOHA International invite les gouvernements des deux pays à diminuer les barrages routiers qui rendent difficiles les activités économiques notamment le transport des marchandises.

Le groupe organisé des hommes d'affaires a toujours attiré l'attention des pouvoirs publics sur les tracasseries qui existent au niveau des deux côtés des frontières. Le règlement de ces différents problèmes entraîne un excellent environnement des affaires dans ces deux pays frères.

Le GOHA encourage Général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée et Bassirou Diomaye Faye président du Sénégal de s'investir dans ce sens.

Pour le président du GOHA International la récente visite de travail en Guinée du premier ministre Ousmane Sonko et les échanges avec son homologue guinéen M. Amadou Oury Bah est salutaire.

« En tant qu'homme de terrain, je suis investi à chaque fois qu'il y a un problème entre les deux États pour trouver une solution. Il est de notre devoir de travailler pour l'unité et l'entente entre ces deux pays. C'est pourquoi, nous sommes contents de l'arrivée du premier ministre sénégalais en Guinée. Nous demandons aux deux chefs d'États, aux deux premiers ministres et leurs gouvernements de continuer à travailler dans ce sens pour l'unité et l'entente", a-t-il lancé.