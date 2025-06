Afrique: Coupe du Monde Féminine U-17 2025™ - Maroc - Brésil en ouverture

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-17 Maroc 2025™, effectué ce mercredi à Rabat, a donné le ton d'une édition prometteuse, avec des groupes relevés et un match d'ouverture aussi clinquant qu'historique entre le pays hôte et le Brésil. Pour les cinq nations africaines qualifiées - Maroc, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire et Zambie - le défi s'annonce de taille. Mais l'ambition est là. Tour d'horizon d'un rendez-vous qui marquera une nouvelle étape dans l'essor du football féminin sur le continent.

Pays hôte de cette 8e édition, le Maroc n'a pas hérité d'un cadeau du destin. Placées dans le Groupe A avec le Brésil, l'Italie et le Costa Rica, les Lioncelles de l'Atlas auront fort à faire pour franchir la phase de groupes. Mais elles auront l'avantage de jouer à domicile, soutenues par un public acquis à leur cause.

Le match d'ouverture, prévu à Rabat, opposera les Marocaines à une Seleção auriverde toujours impressionnante dans les catégories jeunes. Ce choc inaugural sera l'occasion pour les Marocaines de mesurer le chemin qu'il leur reste à parcourir pour se hisser parmi les grandes.

Le Groupe B propose une autre affiche relevée pour le Cameroun, opposé à la Corée du Nord, au Mexique et aux Pays-Bas. Un cocktail explosif de styles et d'écoles du football, qui obligera les Lionnes à allier rigueur tactique et puissance physique.

Si le Cameroun n'a jamais franchi les quarts dans cette compétition, les U-17 espèrent briser le plafond de verre. Leur récente domination sur la scène régionale, notamment en zone UNIFFAC, donne des raisons d'y croire.

Parmi les nations africaines les plus titrées en jeunes catégories, le Nigeria arrive avec un statut à défendre. Dans le Groupe D, les Super Falcons retrouveront la France, le Canada et les Samoa. Un tirage dense, mais pas inaccessible pour une sélection connue pour sa discipline athlétique et sa qualité technique.

La génération 2025 des U-17 nigérianes est scrutée avec attention Les Nigérianes ont les moyens de viser les quarts, voire mieux. L'affrontement contre les Bleuettes pourrait bien être le tournant du groupe.

De son côté, la Côte d'Ivoire a gagné sa place dans le Groupe E, en compagnie de l'Espagne, de la Colombie et de la République de Corée. Pour leur première participation, les Ivoiriennes vont devoir faire preuve de résilience et de caractère.

Leur match contre l'Espagne, finaliste de la dernière édition, s'annonce périlleux, mais pas insurmontable. Si les petites Éléphantes parviennent à contenir la furia ibérique, elles pourraient créer une surprise. Pour cela, elles compteront notamment sur leur ligne offensive, rapide et imprévisible.

Dans le Groupe F, la Zambie croise le fer avec le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Paraguay. Moins expérimentées que leurs adversaires, les Copper Princesses U-17 arrivent pourtant avec une ambition affichée : faire mieux que la dernière participation africaine à ce stade du tournoi.

Le programme est ardu, surtout face à des Japonaises réputées pour leur maîtrise collective et leur mobilité. Mais la Zambie a montré, lors des qualifications, une capacité à hausser le ton dans les moments clés. Un atout précieux dans un tournoi aussi court que la Coupe du Monde.