Sénégal: BRVM - La capitalisation boursière globale augmente de 15,511 milliards de FCFA ce jeudi 4 juin 2025.

La capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 15,511 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 4 juin 2025.

Cette capitalisation est en effet passée de 22 162,218 milliards de FCFA la veille à 22 177,729 milliards de FCFA ce 4 juin 2025. Cette augmentation est occasionnée par la capitalisation boursière du marché des actions qui s'est accrue de 26,519 milliards, en se situant à 11 652,481 milliards de FCFA contre 11 625,962 milliards FCFA le 3 juin 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une baisse de 11,008 milliards, passant de 10 536,256 milliards de FCFA la veille à 10 525,248 milliards FCFA ce 4 juin 2025.

La valeur totale des transactions est de nouveau en hausse, s'établissant à 3,124 milliards de FCFA contre 2,344 milliards FCFA la veille.

Les trois indices phares de la Bourse ont renoué avec la hausse après leur repli de la veille. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,23% à 302,17 points contre 301,49 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en progression de 0,10% à 151,28 points contre 151,13 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a augmenté de 0,12% à 123,79 points contre 123,64 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,50% à 2 795 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,20% à 1 285 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 5,63% à 16 900 FCFA), BOA Bénin (plus 4,53% à 4 495 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 4,15% à 2 885 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 1 060 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 1 595 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,05% à 2 390 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,77% à 6 400 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 1,39% à 15 550 FCFA).