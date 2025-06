Sénégal: Le captopril, médicament inhibiteur, retiré du traitement de l'hypertension artérielle (ministère)

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a informé, mardi, du retrait du traitement de l'hypertension du captopril, un médicament permettant de dilater les vaisseaux sanguins, en vue de faciliter la circulation sanguine et réduire la pression artérielle, soulignant qu'il est remplacé par des alternatives plus efficaces et plus sûres.

"Une mise à jour importante concerne le retrait du captopril dans le traitement de l'hypertension artérielle, au profit d'autres classes comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (autres que le captopril), les sartans et les inhibiteurs calciques, offrant un meilleur profil bénéfice/risque selon les études récentes", indique-t-il dans un communiqué reçu à l'APS.

Il explique que "ce retrait entre dans le cadre de l'amélioration et de l'harmonisation de la prise en charge de l'hypertension artérielle (HTA), du diabète, des urgences cardio-vasculaires et des accidents vasculaires cérébraux". Il signale que "des documents de norme et protocoles ont été conçus en collaboration avec des experts nationaux".

"Ces documents intègrent les dernières avancées scientifiques et les meilleures pratiques adaptées aux réalités locales", souligne le communiqué.

Le ministère invite les autorités sanitaires à diffuser largement ces nouvelles directives pour une prise en compte de ces changements dans la pratique courante des prestataires de santé et d'en assurer le suivi.

L'hypertension artérielle (HTA) demeure l'une des principales préoccupations de santé au Sénégal et partout dans le monde, touchant une proportion significative de la population.

Cette pathologie, souvent qualifiée de "tueur silencieux", peut entraîner des complications graves si elle n'est pas traitée et gérée correctement. En effet, l'hypertension artérielle est un puissant et redoutable facteur de risque cardio-vasculaire. Elle multiplie par 7 à 9 le risque d'AVC, par 5 le risque d'insuffisance cardiaque, par 3 celui de crise cardiaque, selon plusieurs sources médicales.