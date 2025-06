Sénégal: 'Quartier vert challenge' - Une initiative à succès reproduite à l'étranger

Dakar — L'initiative communautaire de gestion du cadre de vie dite "Quartier vert challenge" s'est bien répandue, en moins de sept ans, dans plusieurs quartiers de la région de Dakar et de villes de l'intérieur du pays.

Elle avait été lancée en 2019 à Zac Mbao, un quartier de la commune de Mbao situé dans le département de Pikine, par le défenseur de l'environnement, Abdou Touré.

Elle a également traversé les frontières du pays pour être adoptée et dupliquée dans 17 pays de la sous-région, mais aussi au-delà du continent africain, notamment en Europe.

Alliant succès national et international, cette initiative se distingue du "Sétal sunu rééw", officiellement lancé le 1er juin 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette initiative présidentielle a pour vocation d'inscrire les actions de nettoiement et d'entretien du cadre de vie dans les habitudes des communautés à la base.

Confrontée à des difficultés d'appropriation communautaire, le président de la République avait annoncé une suspension des opérations, en février dernier, à l'occasion de la 9ème édition mensuelle, en vue de réfléchir sur un nouveau format.

Ce nouveau format dénommé "Sétal sunu rèew ak Koom Koom" sera lancé prochainement, avec l'objectif d'améliorer l'efficacité et la pérennité de cette initiative présidentielle.

Contrairement à "Setal sunu réew", l'initiative "Quartier vert challenge", lancée par Abdou Touré, jeune Sénégalais, fervent défenseur de la cause environnementale, a été adoptée et intégrée dans les habitudes par plusieurs de ses compatriotes.

Sans gros moyens, cette initiative est passée d'une idée à une réalité communautaire concrète, qui s'est matérialisée dans le temps et la durée.

Le quartier Zac Mbao, ayant servi de laboratoire, s'illustre en cette matinée, par une grande propreté de ses rues parsemées d'arbres, de fleurs mais aussi de lampadaires.

C'est ici que se trouve le domicile familial d'Abdou Touré. Sur la terrasse d'un bâtiment à un étage, des plants et des pots de fleurs sont exposés créant un micro-écosystème propice au micro-jardinage urbain.

Assis au milieu de ce décor naturel, Abdou explique, d'un ton jovial, que le succès de "Quartier vert challenge" repose sur une approche communautaire disséminée au sein de la population, en partie grâce aux réseaux sociaux.

"L'idée est née d'un constat de la propreté des rues et quartiers des pays développés, que j'ai eu à visiter. De ce constat, l'envie m'est venue de m'investir pour rendre propre mon quartier de sorte à pouvoir y accueillir mes hôtes, dans un cadre assaini", dit Abdou Touré.

Au début de l'aventure, il y a sept ans, certains sceptiques pensaient qu'il s'agissait juste d'une initiative de plus sans lendemain. "Aujourd'hui, cette approche communautaire de préservation de l'environnement et du cadre de vie a fait son chemin, et est bien accueillie par les habitants de Zac Mbao", se réjouit-il.

Abdou Touré explique que le processus ayant conduit à son appropriation auprès des habitants de la cité s'est fait progressivement. Mais, il indique qu'il a fallu d'abord "convaincre ses propres parents, sa famille et ensuite ses voisins".

"Pendant trois mois, je nettoyais seul les rues du quartier, m'exposant parfois à des critiques et des incompréhensions de certains habitants et voisins, avant que ces derniers n'adhérent", se remémore-t-il.

"Des rues débarrassées des ordures, je suis passé à la deuxième étape de mon plan qui consistait à planter des arbres devant notre maison familiale. Des voisins ont commencé à s'intéresser petit à petit à ce que je faisais, en sollicitant des plants à faire pousser devant leurs maisons", poursuit-il.

Pour lui, l'engagement individuel, puis collectif, est la meilleure façon de reboiser des arbres et maintenir propre un quartier. "L'initiative de planter un arbre doit nécessairement venir de chaque habitant. C'est vraiment la meilleure façon de faire le suivi des arbres et plants reboisés sur le terrain", estime-t-il.

Sa démarche consiste à "encourager et accompagner les gens à planter par eux-mêmes des arbres, plutôt que de planter seul des arbres, au risque de ne pouvoir faire le suivi comme il se doit sur le terrain".

Situé en banlieue de Dakar, la capitale sénégalaise, Zac Mbao bénéficie aujourd'hui d'un microclimat moins pollué comparé à la plupart des villes et quartiers du pays, au grand bonheur des plus de 400 concessions familiales qu'elle compte.

Selon Abdou Touré, en plus de l'engagement des habitants, l'initiative communautaire "Quartier vert challenge" suscite l'engouement des notables, des chefs de quartier et imams de la commune de Mbao.

Aujourd'hui, après un solide ancrage, son concepteur, a quitté le domicile familial pour s'installer à Bambilor, une autre commune du département de Rufisque, où il a construit sa propre maison.

Un départ qui n'a pas freiné les ardeurs des habitants qui continuent à perpétuer, chaque week-end, les activités citoyennes de nettoiement, de reboisement et d'assainissement de leur cadre de vie, renforçant ainsi les liens de bon voisinage entre les résidents.

Pour Abdou Touré, la force de "Quartier vert challenge" est d'avoir réussi à faire de cette initiative une affaire de la communauté, une affaire de quartier tout simplement.

"Nous avons misé sur la cohésion sociale, l'engagement volontaire en faveur du vivre-ensemble dans la paix, la fraternité et le bon voisinage. Ici, nous n'attendons pas les moyens de l'Etat. Chaque habitant vient avec ses équipements de nettoiement", dit-il.

Et c'est non sans fierté qu'il montre du haut de la terrasse du domicile familial, l'état de propreté du cadre de vie, ainsi que les nombreux arbres plantés dans les rues.

Toutefois, il assure être disposé à accompagner l'initiative présidentielle "Setal sunu rééw" qui, selon lui, a connu des obstacles dès le début.

En attendant une collaboration dans le cadre de "Sétal sunu réew"...

"Je souhaite partager mes expériences avec les autorités de l'Etat, pour un succès communautaire de +Sétal sunu rééw+", déclare-t-il. Il précisé, toutefois, n'avoir jamais eu de contact avec l'Etat, même si une collaboration n'est pas exclue.

"Avec l'Etat, on peut faire énormément de choses pour promouvoir les journées de nettoiement +Setal sunu rew+", dit Abdou Touré. Il appelle les nouvelles autorités à revoir la stratégie adoptée pour les journées de nettoiement.

"Le reproche que je fais à l'actuel gouvernement, c'est d'adopter une même approche que l'ancien régime en se contentant d'inviter mensuellement les gens à sortir nettoyer les rues de leurs quartiers". Selon lui, "cette approche ne règle pas le problème".

"Je suggère donc aux nouvelles autorités de faire des journées +Setal sunu reew+ une affaire de quartier, et non une affaire institutionnelle", préconise-t-il. Il assure que "l'approche consistant à organiser ces activités du niveau central à la base ne marche pas".

"Pour plus d'efficacité et une adhésion populaire, j'invite l'Etat à mettre en avant les chefs de quartier et les associations de quartier au coeur de l'organisation de cette initiative de nettoiement", déclare-t-il. Il appelle dans le même temps les autorités à développer l'éducation citoyenne de la jeunesse, en renforçant l'éducation non formelle, le civisme, la citoyenneté, et en redonnant de la force aux mouvements associatifs, tout en misant sur la cohésion sociale.

Il suggère que pour les grandes artères des villes, les activités de nettoiement soient confiées à la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et aux forces de défense et de sécurité, entre autres services publics.

"Mais à l'intérieur des quartiers, insiste-t-il, il faut mettre en avant les imams, les chefs de quartier, les associations et les mouvements des jeunes."

Il estime que l'initiative citoyenne "Sétal sunu rééw" peut avoir les résultats escomptés, mais dans la durée. "Une appropriation de cette initiative nécessite du temps. Ce n'est pas à travers des activités ponctuelles, mensuelles que le Sénégal peut devenir propre", fait-il observer.

"Quartier vert challenge organise des activités de nettoiement et de reboisement des quartiers chaque week-end, depuis 2019. Et il a fallu attendre plusieurs années pour commencer à voir les fruits de notre engagement", dit-il. Il réitère sa disponibilité à accompagner et partager son expérience avec l'Etat.

A l'image de Zac Mbao, le quartier Bastos 2, situé dans la commune de Grand-Yoff, a dupliqué à son profit l'approche de gestion communautaire du cadre de vie de "Quartier vert challenge".

Mohamed Sarr dit Nabil, un des précurseurs de cette initiative dans cette cité, dit avoir eu connaissance des réalisations de cette initiative communautaire et de son concepteur, Abdou Touré, via les réseaux sociaux.

"Voyant ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, j'ai décidé d'aller vers lui dans le but de nouer une collaboration. Je suis ensuite allé voir le chef de quartier pour lui expliquer cette initiative, et petit à petit, d'autres habitants se sont joints à moi pour reverdir notre cadre de vie", explique Nabil, debout près de la grande place publique du quartier en compagnie du délégué de quartier, Baye Thiam.

"Aujourd'hui, tous les habitants et ressortissants du quartier sont mobilisés dans la gestion de notre cadre de vie. En plus de s'investir sur le terrain, nos membres se cotisent pour financer certaines activités de nettoiement", se félicite-t-il, invitant les autres quartiers à s'inspirer de cette initiative pour prendre en charge leur cadre de vie.

Le délégué de quartier de la cité Bastos 2, Baye Thiam, salue cette initiative importante qui a "amélioré notre cadre de vie".

"C'est un engagement volontaire à travers l'association +Bastos ci kanam+, mise en place pour assurer le financement des activités citoyennes du quartier".

Il précise qu'avant l'arrivée d'Abdou Touré pour l'accompagnement, le quartier comptait zéro arbre.

"Aujourd'hui, il a reverdi et nous avons différentes variétés d'arbres fruitiers et autres. Nous demandons juste au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre en avant ces jeunes engagés pour un plus grand succès des journées citoyennes +Setal sunu reew+", plaide le délégué de quartier.