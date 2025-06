Sénégal: Le dialogue national a 'permis de revisiter l'architecture politique' nationale (ministre)e

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a magnifié l'engouement autour du dialogue national sur le système politique, qui a permis de revisiter l'architecture politique du Sénégal "en identifiant, sans détours, les limites de notre cadre institutionnel actuel".

"Ensemble, avec rigueur, professionnalisme et en véritables praticiens chevronnés, vous avez revisité de manière holistique notre architecture politique en identifiant, sans détours, les limites de notre cadre institutionnel actuel", a déclaré le Général Tine.

Ce moment marque, en effet, une "étape importante" dans la marche de la démocratie sénégalaise, a-t-il loué. Il a souligné que ce dialogue national a réussi à réunir "les esprits les plus aiguisés" du landerneau politique, ainsi que "les forces vives de la nation avec pour ambition de repenser, d'améliorer et moderniser notre système politique".

Le ministre de l'Intérieur présidait la cérémonie de clôture du dialogue national qui, selon lui, "fera date", après cinq jours de discussions riches et parfois passionnées.

Il a salué "l'engagement" et la "conviction" de toutes les parties prenantes qui ont fait toute "la profondeur, la pertinence et la solennité" de ces assises.

"Pendant plusieurs jours, nous avons croisé nos regards, confronté nos idées et fait entendre la pluralité des voix qui composent notre écosystème politique. Ce moment démocratique est l'expression vivante de notre volonté commune de bâtir un système politique plus solide, plus équitable et plus inclusif pour le Sénégal", s'est réjoui le ministre de l'Intérieur.

Il considère que les échanges, "souvent intenses mais toujours empreints de respect" sur les thématiques de la démocratie, les libertés, les droits humains, le processus électoral et les réformes institutionnelles, ont permis de dégager des "pistes concrètes" pour faire évoluer le système politique sénégalais.

Jean Baptiste Tine a salué la "maturité politique, l'ouverture d'esprit, le sens du compromis et l'attachement profond à l'intérêt général" dont chacun des participants a fait preuve durant ces concertations nationales, sans oublier les "efforts remarquables" des organisateurs.

"Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'avoir franchi une étape déterminante, des consensus importants ont émergé, notamment sur la rationalisation des partis politiques, le contrôle du fichier électoral, l'encadrement du financement public des partis, l'inscription permanente sur le fichier électoral, la création d'une Cour constitutionnelle, la dématérialisation du processus électoral et la création d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI)", a-t-il indiqué.

Ces avancées sont, à ses yeux, porteuses d'espoir pour une gouvernance politique plus moderne, plus transparente et plus efficace.

Le ministre a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement à veiller à la mise en oeuvre effective des recommandations issues de ce dialogue national sur le système politique.

Il estime que "le dialogue ne doit pas rester un événement ponctuel, il doit devenir un processus permanent d'une démocratie vivante, exige que l'écoute, la concertation et l'ajustement continues soient des réflexes institutionnels".

Jean Baptiste Tine a lancé un nouvel appel pour que le dialogue soit permanent entre les différents acteurs de la société. "Continuons donc à dialoguer, à corriger ensemble ce qui doit l'être, car c'est dans ces interactions que se forge une gouvernance politique durable", a-t-il insisté.

Il a fait part de sa volonté de voir cet esprit de concertation, de responsabilité et de construction collective continuer d'irriguer les institutions, les forces politiques et l'ensemble de la société sénégalaise.