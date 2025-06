Ethiopie: Le pays et la Slovénie se sont engageés à approfondir leurs liens

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Slovénie ont tenu aujourd'hui leur troisième consultation politique en vue d'approfondir la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays.

Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadera Abera, a souligné le vaste potentiel de coopération entre l'Éthiopie et la Slovénie, soulignant que ce dialogue offre une excellente occasion de renforcer la compréhension mutuelle, d'identifier de nouveaux domaines de collaboration et de formuler des stratégies pour stimuler les échanges et les investissements bilatéraux.

La consultation politique permettra d'examiner les engagements actuels et d'explorer de nouvelles pistes de coopération économique, a-t-il déclaré, ajoutant que les secteurs de l'investissement direct étranger, du commerce, de l'éducation et du transfert de technologie, notamment dans l'apiculture, sont des domaines prioritaires pour les futurs engagements.

L'Éthiopie figure parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde et poursuit un développement vert et durable rapide, a souligné le ministre d'État, précisant que le vaste programme de réformes macroéconomiques du gouvernement offre d'importantes opportunités d'investissement.

Sur le plan multilatéral, Hadera a dévoilé que l'Éthiopie et la Slovénie partagent des points de vue communs sur diverses questions mondiales, notamment le développement durable, les migrations et la lutte contre le terrorisme. Le renforcement de la coopération est donc essentiel pour promouvoir les intérêts nationaux des deux pays.

Pour sa part, le secrétaire d'État slovène aux Affaires étrangères, Marko Štucin, a souligné que l'Éthiopie est un partenaire important dans la région, non seulement dans la région, mais aussi à l'échelle mondiale.

La récente ouverture d'une ambassade de Slovénie à Addis-Abeba est une décision logique et judicieuse visant à renforcer les relations diplomatiques non seulement avec l'Éthiopie, mais aussi avec d'autres pays africains, a souligné M. Štucin.

Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères a révélé que la prochaine visite de la présidente Nataša Pirc Musar en Éthiopie constitue un engagement important en faveur du renforcement de la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment l'investissement et le commerce.

La présidente slovène Natasa Pirc Musar devrait arriver à Addis-Abeba ce soir pour une visite officielle en Éthiopie.