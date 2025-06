Algérie: Réunion du Gouvernement - Examen de plusieurs projets relatifs à divers secteurs économiques

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de plusieurs communications et projets concernant divers secteurs, notamment l'état d'avancement du projet d'aménagement de la baie d'Alger, la modernisation des moyens de paiement, la réduction des délais d'attente des marchandises au niveau des ports, le projet d'extension du port de Djen Djen de Jijel ainsi que le raccordement des nouvelles grandes stations de dessalement d'eau de mer, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 4 juin 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à une communication sur l'état d'avancement de la réalisation des projets inscrits dans le cadre de la vision stratégique de Monsieur le président de la République pour le développement et l'aménagement de la baie d'Alger.

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu une communication sur le bilan de la mise en oeuvre de la feuille de route relative à la modernisation des moyens de paiement, adoptée en mai 2024, ainsi que les nouvelles mesures proposées pour le développement et la généralisation du paiement électronique, en vue de renforcer l'inclusion financière, et de simplifier et faciliter les transactions.

Le Gouvernement a également entendu un rapport d'étape sur l'état d'avancement de la feuille de route pour la réduction des délais d'attente des navires en rade et de passage portuaire des marchandises à l'importation, mise en oeuvre dans le cadre de la stratégie de développement et de promotion de la gestion des ports, et ce, en exécution des instructions de Monsieur le président de la République données à cet effet.

Dans le même contexte, le Gouvernement a également entendu une communication sur l'état d'avancement du projet d'extension du port de Djen Djen, dans la Wilaya de Jijel, qui fera de ce port un important pôle d'échange de marchandises dans le bassin méditerranéen.

Enfin, et dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du programme national de dessalement de l'eau de mer, le Gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement des travaux de raccordement des cinq grandes nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable des habitants des Wilayas côtières et limitrophes."