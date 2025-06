Algérie: Environnement - Elaboration d'un plan de lutte contre la pollution plastique

Alger — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali, a affirmé que son département ministériel a élaboré un plan de lutte contre la pollution plastique, devenu une "nécessité urgente" compte tenu des graves conséquences de cette pollution sur les écosystèmes, la biodiversité et la santé publique.

La ministre a annoncé la mise en place du plan dans son allocution à l'occasion d'un événement éducatif et de sensibilisation organisée par l'Agence nationale des déchets (AND) au profit des enfants, sur la pollution plastique et la réduction de son utilisation, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année.

L'événement s'est déroulé en présence du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) , M. Mohamed Boukhari, et de représentants des autorités locales et de la société civile.

Ce plan sera mis en œuvre en coopération avec plusieurs associations professionnelles de producteurs, a ajouté la ministre, soulignant que l'Algérie a été parmi les premiers pays à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les différentes formes de pollution, notamment celles liées aux déchets plastiques.

Dans ce contexte, Mme Djilali a rappelé les réformes législatives entreprises, notamment la loi 25-02 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, estimant que ce texte représente un "virage qualitatif", à même "de consacrer une vision intégrée de la gestion durable des déchets dans le cadre d'une économie circulaire qui revalorise des matériaux usagés et crée une valeur ajoutée environnementale et économique contribuant directement à la construction d'un modèle de développement plus durable et plus global".

Cette approche s'est renforcée, ajoute la ministre, par le lancement du programme national pour la gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés, et qui constitue "un outil stratégique pour l'élimination progressive des décharges anarchiques, l'organisation des activités de collecte et de transport de déchets selon des normes préservant l'environnement et la santé publique, le développement des filières de valorisation et de recyclage et la création de nouvelles opportunités d'investissement dans ce domaine prometteur".

Mme. Djilali a affirmé que "l'Algérie a réalisé des avancées significatives dans le domaine de la gestion des déchets, ce qui a permis non seulement de réduire la pollution mais d'ouvrir, également, des perspectives économiques prometteuses", soulignant que la valeur économique des déchets ménagers est estimée à environ 151 milliards de dinars annuellement, ce qui permet de créer plus de 480 000 postes d'emploi potentiels dans ce secteur.

La ministre a ajouté que la protection de l'environnement est une responsabilité collective, qui exige la contribution de tous, notamment pour la sensibilisation des jeunes sur les valeurs de la durabilité et du respect de la nature dès leur jeune âge, vu son impact direct sur l'édification d'une société équilibrée sur les plans environnemental et sanitaire.

Des activités de sensibilisation et des démonstrations pédagogiques destinées aux enfants, étaient au programme de cette manifestation, pour développer leur culture environnementale, renforcer leur esprit citoyen et les encourager à adopter des comportements écologiques et des pratiques durables les incitant à réduire l'utilisation du plastique dans leur vie quotidienne.