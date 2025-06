Algérie: GEC à Indiana - Le pays décroche le prix 'Champion des Politiques Entrepreneuriales'

Alger — L'Algérie a remporté le prix de "Champion des politiques entrepreneuriales", une distinction qui récompense les Gouvernements pour leurs efforts en matière de soutien aux entrepreneurs et à l'innovation, et ce dans le cadre du Forum mondial de l'entrepreneuriat (GEC), qui se tient en Indiana (Etats-Unis), indique mercredi un communiqué du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Plus de 50 gouvernements du monde entier étaient en lice pour ce prix qui vise à honorer les leaders ayant contribué de manière exceptionnelle au développement de politiques favorables à l'entrepreneuriat, ajoute le communiqué, soulignant que le Forum avait salué les efforts de l'Algérie pour promouvoir des politiques favorisant la création et la croissance des start-up, et développer l'économie nationale.

Le ministère a précisé dans son communiqué que cette consécration se veut une reconnaissance internationale de l'engagement de l'Algérie à soutenir les entrepreneurs et les jeunes, et à bâtir une économie de connaissance durable, fondée sur l'innovation et l'entrepreneuriat.

A cet égard, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, ainsi que le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, ont été honorés, et ce "en reconnaissance de leurs efforts et de leur rôle efficace dans l'amélioration des programmes d'entrepreneuriat en Algérie, et dans la promotion de la coopération continentale à travers l'initiative de la Conférence Africaine des Start-up", ajoute la même source.

Cette reconnaissance couronne également "la vision clairvoyante du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur l'importance de la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs comme pierre angulaire d'une économie forte basée sur la connaissance", conclut le communiqué.