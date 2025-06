Libye: Commerce extérieur - Examen des moyens de facilitation des flux de marchandises et services vers le marché libyen

Alger — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé, mercredi, une réunion de coordination avec les opérateurs économiques exportateurs vers le marché libyen, en vue d'examiner les moyens de faciliter l'acheminement des marchandises et services algériens vers ce marché, indique un communiqué du ministère.

La réunion, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres et de consultations avec divers acteurs économiques, s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque d'Algérie, du commissaire général de l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF), du vice-président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), ainsi que de cadres du ministère.

Au cours de cette réunion, M. Rezig a réitéré l'engagement de son département ministériel à accompagner les opérateurs et à créer des conditions propices pour faciliter les flux de marchandises et services algériens vers ce marché "prometteur", que ce soit par le soutien logistique, l'amélioration du cadre réglementaire de l'exportation, ou la coordination avec les instances bancaires et financières pour sécuriser les transactions, ajoute le communiqué.

Le ministre a également souligné, selon la même source, l'accompagnement des opérateurs économiques dans le cadre de la stratégie du secteur visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures, en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une importance particulière au soutien à la dynamique économique et à l'intégration commerciale avec les différents pays.

Et d'ajouter que "le marché libyen représente une extension naturelle des exportations algériennes et constitue l'un des marchés prometteurs les plus importants, non seulement par l'exportation de produits, mais aussi par l'établissement de partenariats économiques durables".

Cette rencontre a été consacrée à l'écoute des préoccupations des exportateurs et à l'examen des obstacles qu'ils rencontrent sur le terrain, dans le but de trouver des solutions concrètes en coordination avec les divers secteurs, y compris le secteur financier et bancaire, conclut le communiqué.